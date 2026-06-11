Elma Saiz subraya en Arguineguín (Gran Canaria) que Canarias "nunca ha estado sola, ni lo estará"

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y el Lehendakari, Imanol Pradales, guardan a la llegada del Papa para un encuentro con las realidades de acogida a los migrantes. - Alejandro Barrosa / ACFI - Europa Press

ARGUINEGUÍN (GRAN CANARIA), 11 (EUROPA PRESS)

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha subrayado este jueves que Canarias "nunca" ha estado sola, "ni lo estará", ya que el Gobierno la "acompaña permanentemente".

Así lo ha señalado en declaraciones a la Televisión Canaria, recogidas por Europa Press, minutos después de finalizar la visita del Papa León XIV al muelle de Arguineguín, en Gran Canaria, donde el foco ha estado en la realidad migratoria vivida por las islas.

Del acto, Saiz ha suscrito las palabras del Santo Padre durante su encuentro con migrantes, enfatizando que "la vulnerabilidad no reduce la dignidad de las personas", una premisa que reflejaría cúal es "el núcleo" de la política migratoria del Gobierno de España.

Preguntada por la memoria del muelle de Arguineguín, cuyas pequeñas instalaciones pesqueras fueron testigos del hacinamiento a la intemperie, y durante semanas, de casi 3.000 personas migrantes, ha subrayado la importancia de "no olvidar aquellas imágenes" para "nunca perder de vista de dónde venimos", poniendo en valor "el gran trabajo de humanidad" ejercido en coordinación entre administraciones públicas y entidades en aquel momento y "en tan solo tres meses".

"Hoy, afortunadamente, tenemos un sistema de atención humanitaria flexible, a la altura, dotado con personas, con entidades, que desde el primer momento acompañan en este proceso", ha puntualizado Saiz.

PRESENCIA DE SÁNCHEZ

En torno a la discutida presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el muelle de Arguineguín ante la visita del Papa León XIV, --considerada como "inoportuna" por el presidente canario--, la ministra de Migraciones se ha limitado a defender que el mensaje del Gobierno de España con Canarias "es claro", ya que existen "hechos" de que las islas "no han estado nunca solas ni lo estarán": "El Gobierno acompaña permanentemente a Canarias".

"Por encima de todas estas polémicas, por encima de todo, hoy ha estado presente esa imagen de todas las administraciones públicas, reunidas con un mensaje alineado, y de compromiso, porque esa es la realidad. El Gobierno de España acompaña a Canarias, la acompañó en su momento y lo sigue haciendo", ha advertido la ministra.

Asimismo, Elma Saiz ha dicho que, "absolutamente", la respuesta migratoria del Estado ha sido buena en general, ya que no solo se está ante un proceso "lleno de dignidad" --en relación con la activa regulación extraordinaria de migrantes--, sino que también se observa un descenso reciente del "70%" en las llegadas, con la ocupación de los centros de acogida en un "30%": "Eso es fruto de una política integral, global y de colaboración", ha señalado Saiz.