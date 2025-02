Eloy Alberto Santiago, nuevo obispo de la Diócesis Nivariense

La toma de posesión será el próximo 1 de mayo en la Catedral de La Laguna

LA LAGUNA (TENERIFE), 24 (EUROPA PRESS)

El papa Francisco ha nombrado obispo de la Diócesis Nivariense (Tenerife) al sacerdote y secretario canciller de la diócesis de Canarias, Eloy Alberto Santiago Santiago, en la actualidad secretario canciller de la diócesis de Canarias.

Así lo ha comunicado este lunes la Nunciatura Apostólica a la Conferencia Episcopal Española y lo ha hecho público en rueda de prensa el administrador diocesano, Antonio Pérez.

La diócesis estaba vacante desde la aceptación de la renuncia de Bernardo Álvarez, el 16 de septiembre de 2024 --fue diagnosticado de ELA-- y desde el 17 de septiembre de 2024 estaba al frente como administrador diocesano el propio Antonio Pérez, que seguirá en el cargo hasta el 1 de mayo, cuando está prevista la toma de posesión de Santiago a las 11.00 horas en la Catedral de La Laguna.

El nuevo obispo nació en Las Palmas de Gran Canarias el 8 de septiembre de 1973 y entró en el seminario diocesano de Canarias en 1992, donde obtuvo el bachiller en Teología por la Universidad Pontificia de Comillas.

Fue ordenado sacerdote el 17 de julio de 1999 en la Catedral de Canarias y tras obtener la licenciatura en Teología Dogmática en la Universidad Gregoriana, en enero de 2004 se doctoró en Teología, en la misma Universidad.

En el año 2003 ingresó en la Pontificia Academia Eclesiástica, donde además de los estudios propios, realizó la licenciatura en Derecho Canónico, también en la Universidad Gregoriana de Roma.

En el año 2006 entró en el servicio diplomático de la Santa Sede y estuvo destinado en las Nunciaturas apostólicas de Colombia (2006-2009), África Meridional (2009-2013) y Gran Bretaña (2013-2014).

Tras su regreso a la diócesis de Canarias, ha sido párroco en las parroquias de Santa Brígida y Nuestra Señora del Madroñal; San Pedro de la Puntilla y San Pío X y El Salvador (2018-2019); la Santísima Trinidad en El Tablero y rector del Templo ecuménico El Salvador (2019-2022).

Desde enero de 2022 es párroco de La Ascensión del Señor, la Asunción de María y Jesús de Nazaret, en Las Palmas de Gran Canaria.

También es profesor del Instituto Superior de Teología de las Islas Canarias (ISTIC) y ha sido formador del Seminario diocesano y desde 2020 es secretario general-Canciller.

En 2021 fue nombrado delegado episcopal para asuntos económicos y en la actualidad era Vicario para la Economía y el Patrimonio, miembro de la Delegación para el Clero y director de la Comisión para la Protección de menores, miembro del Cabildo catedralicio y del Colegio de consultores y miembro de los consejos Presbiteral, de Asuntos Económicos y de Pastoral diocesano.

"UN GRAN DESAFÍO APASIONANTE"

En un mensaje distribuido a los medios de comunicación, el nuevo obispo ha deseado la "pronta mejoría" del Papa Francisco y le ha agradecido su nombramiento, al tiempo que ha destacado que su nueva etapa al frente de la Diócesis "es un gran desafío apasionante" para reforzar los "vínculos de comunión".

"Para servir será mi lema episcopal", ha apuntado tomando palabras de Jesús porque "el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos".

Santiago ha recordado también a su "apreciado predecesor", Bernardo Álvarez, "quien durante casi dos décadas ha gobernado pastoralmente la diócesis con gran celo", y al administrador, Antonio Pérez, a quien ha agradecido su labor.

Igualmente ha saludado a "cristianos de otras confesiones o denominaciones" y ofrecido un "respetuoso saludo" a las autoridades civiles, militares, judiciales y académicas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, a quienes ha ofrecido su "disposición" para que mediante la "cooperación sana" todos trabajen "juntos en favor de la persona, su dignidad y el bien común" de la humanidad para crear una "sociedad más justa y fraterna".

Pérez ha destacado del nuevo obispo que es "afable" y una persona que no es "desconocida" en la provincia pues él mismo ha convivido con él en sus estudios en Roma.

"Yo estoy contento porque lo que es más importante, es una persona y un cristiano que me parece que ha llevado adelante la misión y el encargo que se ha desempeñado en distintas responsabilidades de manera eficaz y evangélica, tiene un amplio bagaje tanto cultural como diplomático y pastoral y me parece que es una bendición para nuestra diócesis de La Laguna, estoy seguro que el tiempo me dará la razón", ha señalado.

Ha resaltado que habla varios idiomas y tiene experiencia de haber estado en África, Colombia y Londres, y le ha confirmado su intención de continuar con el plan pastoral de la diócesis.

CONTINUIDAD EN EL PLAN PASTORAL

"Con los acentos que él vaya poniendo con el tiempo obviamente en este momento yo creo que va a haber una continuidad discontinua que dicen algunos, es decir, habrá novedades nacidas de una forma de ser, de un carácter, de acentos, pero en lo esencial, las características y el dinamismo de la iglesia en Europa es muy similar en todos sitios", ha señalado.

No obstante, ha apuntado que en las islas occidentales hay "singularidades" como el aumento demográfico, "el reto del drama migratorio" o la "disminución de la gente pastoral".

En ese sentido ha dicho que se trabaja para "coordinar mejor" los distintos servicios de la diócesis relacionados con la migración y avanzado que en abril visitará el archipiélago el obispo encargado de asuntos migratorios con el fin de abordar el "déficit" de la red de acogida en el archipiélago.

Pérez ha hecho especial mención a la labor de los sacerdotes en la isla de El Hierro y a la acogida de menores migrantes que se realiza en las instalaciones del seminario, en Tenerife.

Sobre la posible visita del Papa Francisco a Canarias ha confesado que no sabe "nada" más allá de su intención de conocer de primera mano la ruta canaria, tal y como ha dicho en "numerosas ocasiones", si bien esos planes están paralizados por su estado de salud. "Veremos a ver cómo evoluciona esta situación", ha indicado.

Ha confesado también que le ha comunicado el nombramiento del nuevo obispo a Bernardo Álvarez.

"Está cada vez más limitado, tampoco está tan locuaz como estamos acostumbrados los que tenemos contacto con él, no es tan dicharachero y estas cosas, pero bueno, estamos cuidándolo y atendiéndolo de la mejor manera posible, ya saben que es una enfermedad que no tiene cura y que lo único que se puede hacer es ralentizar un poco su desarrollo", ha señalado.

Pérez ha aprovechado su comparecencia ante los medios de comunicación para hacer un balance de su cargo como administrador y agradecer el "cariño" de toda la comunidad cristiana.

"La diócesis me ha llevado a mí. He experimentado una paz y una serenidad muy grande que sólo puede venir de Dios porque desde luego de mi carácter no viene y de mi forma de ser", ha remarcado, subrayando que su objetivo básico es que hubiera "normalidad" y se afrontaran las dificultades y los problemas que iban surgiendo.