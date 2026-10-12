EMALSA inicia este lunes la obras para reparar los daños de 'Therese' en Rafael Cabrera, en Las Palmas de Gran Canaria

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

EMALSA comenzará en la noche de estes lunes, 12 de octubre, la reordenación del tráfico en la avenida Rafael Cabrera y el entorno del Teatro Pérez Galdós, en Las Palmas de Gran Canaria, para realizar los trabajos que forman parte de la primera fase de las obras de emergencia para reparar los daños causados por la borrasca 'Therese' en el colector de entrada a la estación de bombeo de aguas residuales (EBAR) del Teatro.

Esta fase, según ha informado el Ayuntamiento capitalino en nota de prensa, comprende la modificación de los carriles (Rafael Cabrera pasará de tres a dos, entre Miguel de Cervantes y Pilarillo Seco) y de la señalización, así como la preparación del traslado temporal de la estación de Guaguas Municipales.

Esta nueva ordenación, indican, adaptará la circulación y las paradas del transporte público a la ocupación de la vía que requieren las obras, después de que las fuertes lluvias del mes de marzo dañaran parcialmente esta conducción, por la que pasa más del 80% de las aguas residuales que se generan diariamente en Las Palmas de Gran Canaria.

Las tareas de reorganización y señalización están previstas entre los días 12 y 17 de octubre, de 22.00 a 06.00 horas, mientras que los cambios en la vía comenzarán a ser perceptibles a partir del martes 13, tras la primera noche de trabajos.

La estación de Guaguas Municipales del Teatro mantendrá su funcionamiento habitual hasta el domingo, 18 de octubre, inclusive, si bien a partir del lunes, 19 de octubre, las paradas y los puntos de inicio y final de las líneas que operan en la estación se distribuirán temporalmente entre dos ubicaciones: el margen derecho de la avenida Rafael Cabrera, entre las calles Munguía y Pilarillo Seco, y las paradas ya existentes en el Mercado de Vegueta.

Con todo ello, Rafael Cabrera pasará de tres a dos carriles de circulación general. A su derecha se habilitará el carril bus-taxi y, junto a la acera, un cuarto carril reservado a la regulación de Guaguas Municipales. Este último acogerá las paradas y la espera de las guaguas entre servicios, separado del carril por el que circularán guaguas y taxis.

Respecto a los espacios de estacionamiento del margen izquierdo de la avenida se reorganizarán para disponer de zonas de carga y descarga, aparcamiento de motos y reservas para personas con movilidad reducida y farmacias. Esta distribución permitirá atender las necesidades de los comercios y de los usuarios durante la ejecución de las obras.

La parada de taxis afectada en la calle Miguel de Cervantes se trasladará a la calle Munguía, en el tramo comprendido entre Rafael Cabrera y la avenida Marítima

Las obras en la calle Francisco Jareño mantendrán la restricción del giro alrededor del Teatro Pérez Galdós desde las calles Losero y Francisco Gourié hacia la GC-110. Por tanto, continuará en servicio el recorrido alternativo actualmente establecido.

Los vehículos deberán seguir por la avenida Rafael Cabrera, incorporarse a la GC-1 en sentido sur y tomar la salida que conduce al monumento a Benito Pérez Galdós.

Por todo ello, EMALSA y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria piden a los conductores y a los usuarios del transporte público que presten especial atención a la señalización durante esta fase. Ambas entidades agradecen la comprensión y la colaboración de la ciudadanía ante las molestias que puedan ocasionar los trabajos.