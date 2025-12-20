Empresarios de espacios naturales valoran la inclusión del transporte discrecional en el dispositivo de visita al Teide

Parque Nacional del Teide nevado - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Operadores de Espacios Naturales de Tenerife (AOENTE) ha respaldado esta semana la decisión final del Cabildo tinerfeño de autorizar de forma excepcional el transporte organizado y discrecional de viajeros durante el dispositivo especial activado en el Parque Nacional del Teide tras la nevada por la borrasca 'Emilia'.

El colectivo considera, asimismo, que esta medida es "un paso" en la buena dirección, pues "contribuye a una gestión más ordenada segura y eficaz" de la movilidad en un espacio natural especialmente sensible.

En una nota de prensa, la Asociación ha agradecido a la corporación insular que, en un contexto de alta complejidad operativa y de máxima prioridad para la seguridad de las personas, se haya incorporado el transporte organizado y discrecional como parte del dispositivo especial activado para este fin de semana.

AOENTE defiende que este tipo de transporte es una herramienta "eficaz" para reducir la presencia de vehículos privados, evitar situaciones de colapso y facilitar el trabajo de los servicios de emergencia durante episodios de alta afluencia. Por ello, el presidente de AOENTE, Joan Elio Rodríguez de la Sierra, ha valorado la decisión insular de "acertada", pues ayuda a "ordenar la movilidad, reduce coches y contribuye a proteger" el Teide.

El colectivo ha valorado también que la autorización al transporte discrecional esté acompañada de horarios "claros y definidos", permitiendo el ascenso de viajeros entre las 10:00 y las 14:00 horas y el tránsito entre las 14:00 y las 17:00 horas exclusivamente para facilitar la salida del Parque Nacional.

De este modo, AOENTE considera que esta delimitación horaria aporta certidumbre a los operadores, mejora la planificación de los servicios y refuerza la seguridad en carretera y en el interior del espacio protegido.

ACCESO DESDE VILAFLOR Y CHÍO

El sector ha apoyado especialmente que, dentro de este dispositivo excepcional y limitado al fin de semana, la autorización de acceso al Parque Nacional para el transporte discrecional no se limite "únicamente" a Vilaflor y que se haya incorporado también la posibilidad de acceder desde Chío.

"Esta decisión mejora la operativa de las empresas que trabajan desde distintos puntos de la isla, evita desplazamientos innecesarios y permite una gestión más equilibrada de los flujos de visitantes", han argumentado.

Desde AOENTE se insiste en que el transporte organizado no incrementa la presión sobre el Parque Nacional, sino que contribuye a una movilidad "más racional, planificada y sostenible", especialmente en situaciones excepcionales como los episodios de nieve. La asociación reitera, por ello, su disposición a seguir colaborando con el Cabildo de Tenerife y con el resto de administraciones implicadas para avanzar en soluciones dialogadas que compatibilicen la conservación del Parque Nacional del Teide y la seguridad de las personas.