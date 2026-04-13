Empresarios de Las Palmas firman con sindicatos la subida de las tablas salariales de despachos, que crece un 4% en 2026

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Canaria de Empresarios (CCE) ha suscrito este lunes con los sindicatos de UGT y CCOO las tablas salariales del Convenio de Oficinas y Despachos de la Provincia de Las Palmas para los años 2025 y 2026, que se incrementan un 3% para 2025 y un 4% para el año actual.

La firma del acuerdo, según ha señalado la CCE en nota de prensa, se produce en un contexto "especialmente adverso, marcado por la situación geopolítica derivada del conflicto en Irán y por la injerencia" de la Administración del Estado en el ámbito de la autonomía de las partes, circunstancias que admiten "han dificultado de manera significativa el acercamiento" de posturas.

Sin embargo, la necesidad de dotar al sector "de estabilidad, certeza jurídica y paz social ha prevalecido sobre la propia complejidad" del proceso negociador, por lo que ha sido posible la consecución de un acuerdo que "refleja el esfuerzo de diálogo y la voluntad de consenso" de las partes.

Finalmente exponen que el convenio colectivo de Oficinas y Despachos tiene "especial relevancia por su eficacia" normativa, ya que es de "vital importancia" al aplicarse a "todas" las empresas y personas trabajadoras del sector.