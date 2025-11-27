Empresarios de Tenerife piden una declaración de emergencia en movilidad para acelerar obras en carreteras

Archivo - TF-5 a la altura de Guamasa - CC - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife ha pedido este jueves una declaración de emergencia de movilidad en la isla para que se acelere la tramitación administrativa y se agilice la construcción de carreteras.

Así lo ha avanzado en rueda de prensa el presidente, Santiago Sesé, quien ha apelado a seguir el modelo de la declaración de emergencia hídrica impulsada por el Cabildo de Tenerife y que ha dado "buenos resultados".

Ha indicado que hay que "buscar soluciones" a los problemas de movilidad en Tenerife y esta declaración solo "depende" de las administraciones locales, y permitiría hacer frente a los "procedimientos administrativos complicados" que caracterizan a este tipo de proyectos.

Sesé ha comentado que trabajadores y ciudadanos sufren un "desgaste constante" para desplazarse por las vías de la isla, hasta el punto de que muchas empresas, por ejemplo, están implantando la jornada continua porque los trabajadores ya no pueden ir y volver de su casa al puesto de trabajo.

Asimismo no ha obviado los problemas medioambientales que generan las colas de tráfico, la "productividad perdida" y el absentismo.

El presidente de la Cámara ha aprovechado también el encuentro con los medios de comunicación para exigir que se concluyan las obras pendientes del puerto de Granadilla, dado que no se pueden exigir resultados económicos "si no está terminado".

En esa línea ha apuntado que este puerto es "fundamental" para el desarrollo energético dado que el sistema eléctrico de la isla está en riesgo de apagones y Granadilla se concibió, en origen, para garantizar la introducción del gas natural en la isla como energía de respaldo y transición hacia las renovables.

Igualmente ha resaltado la mejora medioambiental dado que produce menos emisiones de CO2 y también ayudaría a incrementar la productividad dado que es "más barato".

"A ver si el Gobierno de Canarias da el paso y es valiente", ha indicado, subrayando que también es necesario ante la "transformación" que sufre el transporte marítimo porque servirá de combustible.