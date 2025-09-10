Encalla un barco en la costa de Órzola y Cabildo de Lanzarote activa el PEIN en preemergencia por contaminación marina

ARRECIFE (LANZAROTE), 10 (EUROPA PRESS)

Un barco ha encallado en la mañana de este miércoles en la costa de Órzola, por lo que el Cabildo de Lanzarote ha activado el Plan de Emergencias Insular (PEIN) en modo preemergencia ante la contaminación marina.

La activación del PEIN en preemergencia, según informa el Cabildo de Lanzarote en un comunicado, se basa en que las condiciones del buque y de la zona de encallamiento "pueden suponer un riesgo grave e inminente" para la biodiversidad marina, la salud pública y las actividades económicas costeras, incluyendo pesca y turismo.

En este sentido, indican que desde el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, en colaboración con los técnicos de Medio Ambiente y en continua comunicación con el Ayuntamiento de Haría, se ha trabajado durante la mañana de este miércoles para "mitigar al máximo posible" las afecciones que haya podido sufrir el ecosistema.

Tras activar el PEIN en modo preemergencia, el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote continúa realizando todos los trámites "necesarios para tratar de, cuanto antes, retirar" la embarcación de la bahía de Órzola.

De esta forma, se pretende proteger en todo momento la biodiversidad y el ecosistema de la costa del norte de la isla.