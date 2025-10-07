Encuentran el cuerpo sin vida de un hombre en aguas próximas al puerto de Salinetas, en Telde (Gran Canaria)

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cuerpo sin vida de un hombre, de 71 años, ha sido recuperado este martes en aguas próximas a las inmediaciones del puerto de Salinetas, en el municipio de Telde (Gran Canaria), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido sobre las 14.49 horas, cuando se ha alertado de que que el cuerpo de una persona se encontraba flotando boca abajo en el mar, a pocos metros de la orilla, en el citado puerto. Seguidamente se han trasladado hasta el lugar socorristas del Servicio de Salvamento en Playas del municipio, que procedieron a su rescate y comenzaron a practicarle maniobras de reanimación.

Sin embargo, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), una vez se personó en el lugar, solo pudo confirmar el fallecimiento del afectado, cuyo cuerpo fue custodiado por agentes de la Policía Nacional custodia hasta la llegada de la autoridad judicial e instruyó las diligencias correspondientes; mientras que efectivos de la Policía Local colaboraron con el resto de recursos de emergencias desplegados.