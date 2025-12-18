Encuentran el cuerpo sin vida de un hombre en un barranco de La Aldea de San Nicolás (Gran Canaria)

Archivo - Limitación del tráfico en la carretera de La Aldea - CEDIDA - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El cuerpo sin vida de un hombre ha sido encontrado este jueves en un barranco del municipio de La Aldea de San Nicolás, en la isla de Gran Canaria, según ha confirmado la Guardia Civil.

A esta persona, según han indicado desde el cuerpo armado, se le buscaba, ya que se había presentado una denunciado por su desaparición aunque aún no ha trascendido las causas de lo ocurrido y los motivos del fallecimiento.