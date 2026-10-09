Escoltan a un cayuco que fue avistado navegando por sus propios medios en aguas de Tenerife

Salvamar Al Nair - CEDIDO POR SALVAMENTO MARÍTIMO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Salvamento Marítimo procede en estos momentos a acompañar hasta puerto a una patera que había sido avistada navegando por sus propios medios en aguas próximas a Costa del Silencio, al sur de la isla de Tenerife.

Según informa el organismo estatal a Europa Press, se movilizó a la salvamar Alpheratz y un helicoptero Helimer, que en estos momentos custodian la embarcación hasta su llegada al puerto de Los Cristianos.

Por el momento, Salvamento Marítimo no ha podido concretar el número aproximado de personas que viajarían en la embarcación irregular, así como tampoco con la hora de llegada aproximada a puerto.