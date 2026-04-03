Escoltan un cayuco al puerto de La Restinga (El Hierro) tras ser interceptado a 15 kilómetros de la costa

Archivo - Un cayuco a su llegada al puerto de La Restinga, a 22 de agosto de 2024, en El Hierro, Canarias (España). - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

Salvamento Marítimo ha escoltado este viernes un cayuco hasta el puerto de La Restinga, en la isla de El Hierro, tras ser interceptado a unos 15 kilómetros (8 millas náuticas) de la costa canaria, según ha informado el ente institucional.

En concreto, la embarcación fue interceptada minutos antes de las 15.00 horas por un eco radar, motivo por el que la Guardia Civil contactó con el Centro de Salvamento Marítimo en Tenerife para informarle del posible cayuco navegando a unas 8 millas de La Restinga.

Ante esta información, los controladores marítimos han movilizado a la salvamar Diphda, que 25 minutos más tarde ha confirmado el avistamiento de la embarcación irregular y ha procedido a escoltarlos hasta puerto, donde se realizará el recuento de personas que iban a bordo de cayuco y les asistirá el personal sanitario en tierra.