Escoltan un cayuco al puerto de La Restinga (El Hierro) tras ser interceptado a 15 kilómetros de la costa

Archivo - Un cayuco a su llegada al puerto de La Restinga, a 22 de agosto de 2024, en El Hierro, Canarias (España). - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

VALVERDE (EL HIERRO), 4 (EUROPA PRESS)

Dos de las 159 personas migrantes que arribaron este viernes a El Hierro a bordo de un cayuco han sido finalmente trasladas a un centro hospitalario, según ha informado este sábado el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias (Cecoes 112).

La embarcación fue escoltada en la tarde de ayer hasta el puerto de La Restinga por Salvamento Marítimo y después de ser interceptada a unos 15 kilómetros (8 millas náuticas) de la costa canaria.

En concreto, se la localizó minutos antes de las 15.00 horas por un eco radar, motivo por el que la Guardia Civil contactó con el Centro de Salvamento Marítimo en Tenerife para informarle del posible cayuco navegando a unas 8 millas de La Restinga.

Ante esta información, los controladores marítimos movilizaron a la salvamar Diphda, que 25 minutos más tarde confirmó el avistamiento de la embarcación irregular y procedió a escoltarlos hasta puerto, donde se realizó el recuento de personas que iban a bordo de cayuco, un total de 159, asistidas por el personal sanitario en tierra.