La Escuela Insular de Música de Fuerteventura abre las preinscripciones para el curso 2026/27 el 1 de junio

Escuela Insular de Música de Fuerteventura - CABILDO DE FUERTEVENTURA

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 23 (EUROPA PRESS)

La Escuela Insular de Música de Fuerteventura, dependiente del Cabildo, abre el periodo de preinscripciones para el curso académico 2026/2027 a partir del 1 de junio de 2026 y se prolongará hasta el día 14.

El consejero insular de Educación, Adargoma Hernández, ha expuesto que la Escuela Insular de Música "continúa consolidándose" como un proyecto educativo y cultural "de referencia" en la isla, acercando la formación musical a la ciudadanía de la isla a través de una amplia oferta distribuida en diferentes sedes y áreas musicales.

La oferta educativa para el próximo curso se estructura en tres grandes áreas: Música Clásica, Música Moderna y Folclore, con especialidades instrumentales y vocales adaptadas a diferentes edades, niveles e intereses, según ha informado el Cabildo de Fuerteventura en nota de prensa.

Señalan que la Escuela Insular de Música de Fuerteventura tiene sus sedes en Puerto del Rosario, Casillas del Ángel, Valles de Ortega, La Oliva, Corralejo, Gran Tarajal y Lajares, con el fin de facilitar el acceso a la enseñanza musical en distintos puntos de la isla.

Respecto a la oferta prevista para el curso 2026/2027 se incluyen especialidades como clarinete, saxofón, trompeta, trompa, trombón, bombardino, tuba, violín, violonchelo, contrabajo, guitarra clásica, timple solista, percusión, piano, canto, lenguaje musical, guitarra eléctrica, timple moderno, canto moderno, armonía moderna, bandurria, laúd, guitarra y timple, entre otras.

Además ofrece formación musical inicial a través de Música y Movimiento para alumnado de 6 y 7 años, así como diferentes agrupaciones colectivas, entre ellas orquesta de iniciación, orquesta, banda de iniciación, banda, combos, grupo de pulso y púa, coros, grupos de folclore, grupo de percusión y grupo de violonchelos.

La oferta se completa con talleres especializados como Danguereko Body Music, Creación de líneas en el bajo eléctrico y Técnica aplicada, desarrollo rítmico e improvisación.

Así las personas interesadas podrán consultar toda la información sobre el procedimiento de preinscripción, las fechas clave, la oferta educativa, las sedes y las especialidades disponibles en la web: escuelademusica.cabildofuer.es

Para cualquier consulta también podrán contactar con la Escuela Insular de Música de Fuerteventura a través del correo electrónico: musica@cabildofuer.es