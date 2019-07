Las Escuelas Municipales de Educación Infantil de Las Palmas de Gran Canaria apostarán por la disciplina positiva

Publicado 29/07/2019 16:51:34 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las Escuelas Municipales de Educación Infantil (EMEI) de Las Palmas de Gran Canaria que atienden a 1.251 menores de 0 a 3 años comenzarán a aplicar un programa de disciplina positiva en el curso 2019-2020, con el que se busca el equilibrio entre el autoritarismo y la permisividad conforme al método de las psicólogas Jane Nelsen y Lynn Lott.

Para ello, las IX Jornadas de Formación que se celebran esta semana en Las Palmas de Gran Canaria a cargo de Ralons Schools, concesionaria de la gestión de las once escuelas infantiles del Ayuntamiento, acogen una ponencia sobre la materia dirigidas a las 156 educadoras, auxiliares y coordinadoras.

Al respecto, la responsable de esta materia en la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno canario y ponente de las jornadas que se desarrollan en el hotel AC Iberia, Sara Santiago, explica que la "disciplina positiva consiste en aplicar sentido común y coherencia a la educación y las relaciones con los niños y niñas", según informó Ralons en nota de prensa.

En este sentido, se explica que Nelsen y Lott establecen cinco principios para contribuir a mejorar las relaciones con los menores, tales como son la conexión, el sentimiento de pertenencia a un grupo que "mueve a actuar de una u otra forma"; y las relaciones horizontales, es decir, el respeto al niño, a nosotros y a la situación.

Además de la amabilidad y la firmeza combinadas para que "no hagan todo lo que quieran, ni" se les castigue con métodos punitivos y autoritarios porque aprenden con el ejemplo, de tal forma que si se les grita y castiga, ellos harán lo mismo cuando vivan un conflicto; el desarrollo de habilidades sociales conectadas al sentimiento de pertenencia al grupo en cuanto a trabajar el sentimiento de solidaridad y colaboración con actividades que contribuyan a que el entorno funcione bien y los niños se sientan importantes; y el desarrollo de habilidades para la vida, para "ir perfilando adultos sanos mentalmente".

Santiago subraya el "papel" de las educadoras infantiles, que "es un trabajo de día a día, de pico y pala, del que no verán los resultados porque no son a corto plazo", al tiempo que incide en la necesidad de que la disciplina positiva se aplique no sólo en la primera infancia, sino en el aula de las siguientes fases educativas y en las familias, ya que apuntó que "de nada sirve que se promuevan esos comportamientos en la escuela si en casa sucede lo contrario o que los apliquen los padres y madres si después no hay correspondencia en el aula".

Por ello, defendió que "por difícil que sea, hay que buscar el equilibrio entre autoridad y permisividad ante cualquier conflicto".

Por otro lado, el director de Comunicación de Ralons, Martín Marrero, señaló que la convocatoria de estas jornadas responden al compromiso tanto del Ayuntamiento como de la empresa "en la búsqueda de la excelencia, en la calidad en la atención a la primera infancia, facilitando los medios y la formación para que así sea", incidiendo en que la formación es "clave para ampliar los conocimientos del personal de las escuelas infantiles en beneficio de los menores y sus familias".

Agregó que esa "excelencia" en la atención a la primera infancia "no sólo es una necesidad prioritaria, sino una obligación para con la sociedad", a lo que contribuye el hecho de que el 90 por ciento de las cuotas mensuales de las familias con menores en las EMEI capitalinas está subvencionado.

Así, aseguró que se trata de un perfil social de servicio público que tiene una "incalculable importancia porque supone reivindicar la educación desde los primeros años como la herramienta más poderosa que existe para favorecer la igualdad de oportunidades".