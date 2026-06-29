España y Canarias negocian más compensaciones por la guerra de Irán y las ayudas subirán hasta 20 millones

SANTA CRUZ DE TENERIFE 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España y el Gobierno de Canarias han acordado nuevas compensaciones para mitigar los efectos económicos como consecuencia de la guerra de Irán, para otros tres meses más debido a que en Canarias se aplica el Impuesto General Indirecto de Canarias (IGIC) y no el IVA.

Tras las conversaciones mantenidas entre el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, junto con responsables del Ministerio de Hacienda, se ha acordado trabajar en nuevas cantidades compensatorias, que se añadirán a los 15,3 millones de euros del Real Decreto-ley anterior, de tal forma que se podrían superar los 20 millones.

En los próximos días hay previstas más reuniones entre ambos ejecutivos para concretar las cifras, que se ingresarán a Canarias por medio de aumentos en partidas ordinarias.

Este acuerdo se produce justo cuando se ha aprobado en el Consejo de Ministros un nuevo Real Decreto-ley que refuerza el escudo económico y social en España, con medidas que ya revierten positivamente en Canarias, resalta el Gobierno central.

Entre las iniciativas de mayor impacto para el archipiélago destacan ayudas específicas al transporte por carretera, mediante un régimen especial de apoyo para empresarios y profesionales que no tienen derecho a la devolución del impuesto de hidrocarburos y ayudas directas al transporte marítimo, destinadas a los servicios regulares de pasajeros, carga y carga rodada que conectan la península con los territorios no peninsulares, así como las conexiones entre los propios territorios insulares.

Igualmente hay un reconocimiento de las singularidades energéticas del archipiélago, estableciendo que las estaciones de bombeo eléctrico en Canarias sean de titularidad del operador, atendiendo a las especiales características geográficas y de funcionamiento del sistema eléctrico insular y se mantienen las ayudas al sector primario, incluyendo las destinadas a fertilizantes, al gasóleo para agricultores y ganaderos y las ayudas al sector pesquero, de las que también se beneficiarán los profesionales canarios.

El Gobierno de España ha aprobado también, mediante Real Decreto-ley, una nueva medida para reforzar la seguridad del suministro eléctrico en los sistemas no peninsulares (Canarias y Baleares) mediante sistemas de baterías.

Con una nueva disposición, se permitirá financiar hasta el 25% de las inversiones destinadas a garantizar la reserva rodante en los sistemas eléctricos aislados cuando no existan alternativas más económicas.

La medida está diseñada para responder a situaciones en las que, debido al tamaño y las características del parque de generación, el operador del sistema detecte una insuficiencia de reserva rodante que obligue a recurrir a planes de deslastre de demanda para mantener la estabilidad del sistema eléctrico.