En estado crítico un hombre de 55 años tras declararse un incendio en una vivienda de Las Palmas de Gran Canaria

Efectivos de emergencias actúan tras declararse un incendio en una vivienda en Las Palmas de Gran Canaria - CECOES 112

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 55 años, ha resultado herido de gravedad este jueves tras declararse un incendio en una vivienda ubicada en la calle Pío XII, en Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 10:06 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió numerosas llamadas alertando del incendio declarado en una vivienda, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió al afectado, que presentó quemaduras de carácter grave y fue trasladado en estado crítico en una ambulancia medicalizada del SUC al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

Por su parte, Bomberos de la capital grancanaria se encargaron de extinguir las llamas y procedieron a la ventilación de la vivienda. Los servicios policiales instruyeron diligencias.