En estado crítico un motorista de 32 años tras caer por un barranco en Vega de San Mateo (Gran Canaria)

Asistencia a un motorista de 32 años tras caer a un barranco en Vega de San Mateo, en Gran Canaria - CECOES 112

SANTA CRUZ DE TENERIFE 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 32 años de edad ha sido evacuado en estado crítico por un helicóptero del GES tras caer por un barranco en la GC-42, kilómetro 10, en Vega de San Mateo, Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 19:22 horas de ayer, sábado 4 de abril, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal del Servicio de Urgencias Canario y de Atención Primaria accedieron hasta el afectado para su valoración y asistencia, donde presentó politraumatismos de carácter grave.

Posteriormente, efectivos de los bomberos rescataron al motorista hasta la ambulancia medicalizada, donde el personal sanitario lo estabilizó para trasladarlo hasta el helicóptero medicalizado, que evacuó al afectado hasta la helisuperficie del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, donde ingresó con pronóstico crítico.