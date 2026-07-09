El Estado estudiará la "fórmula adecuada" para abonar los 100 millones comprometidos para la reconstrucción de La Palma

Archivo - El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres (2i), en Fuencaliente, a 27 de agosto de 2025, en Santa Cruz de La Palma, La Palma, Canarias (España). - Europa Press Canarias - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha trasladado este jueves al Gobierno de Canarias y a representantes del sector primario en La Palma que estudiará la fórmula presupuestaria adecuada para abonar los recursos económicos pendientes que permitan culminar la reconstrucción en la isla tras la erupción del volcán 'Tajogaite'.

Así lo ha señalado el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, al término de un encuentro junto a representantes de Asepalma, del Ministerio de Hacienda, Agricultura, y los consejeros regionales de Presidencia y Agricultura, Nieves Lady Barreto y Narvay Quintero.

Durante el encuentro, el sector ha estimado en 223 millones la partida necesaria para su reconstrucción.

En representación del Gobierno canario, la consejera regional Nieves Lady Barreto ha recordado que, si bien no hay un convenio firmado con el Ministerio de Hacienda que lo obligue a transferir parte de esa ayuda pública --cifrada en 100 millones de euros--, el crédito que se precisa ya está contemplado "en los presupuestos", actualmente prorrogados, existiendo además una experiencia previa de abono de la partida extraordinaria en 2023.

El consejero de Agricultura, Narvay Quintero, ha confiado en que, con el compromiso del Gobierno de España de estudiar la mejor forma de canalizar los recursos, se abonen "lo antes posible": "El propio ministro se ha comprometido a intentar forzar y sacar por lo menos este año los (100) millones que están en la partida".

Desde Asepalma, Hernán Rodríguez ha lamentado que el colectivo sale de un encuentro sin estar "satisfecho al 100%", ya que el sector contaba con tener una respuesta "positiva" del Ministerio respecto a los 223 millones que precisan para su reconstrucción en la isla. "Nosotros lo que queremos es una fecha en la que se nos va a hacer el ingreso, y todavía no la tenemos. Ya los trabajos están paralizados, porque no hay recursos", ha aseverado.

"El ministro no nos asegura que vayan a llegar los recursos económicos, sino que se va a estudiar. No sabemos cuánto se va a dilatar, y los agricultores no pueden esperar que esto se siga dilatando más", ha añadido.

RESPUESTA DEL ESTADO

"Ya se han abonado (las partidas económicas) a todos los que perdieron su primera vivienda y prácticamente a casi todos los de la segunda vivienda, y se ha ayudado también al sector primario, pero queda todavía una parte por concluir", ha señalado, por su parte, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que ha transmitido al Gobierno canario y Asepalma el "compromiso" del Estado de estudiar la fórmula presupuestaria para ingresar la ayuda, ya que los presupuestos, actualmente prorrogados, impiden prorrogar partidas extraordinarias.

De este modo, ha reiterado el "compromiso claro" del Gobierno de España de culminar, en la actual legislatura, el trabajo iniciado con respecto a la reconstrucción de la isla de La Palma: "Estoy convencido de que buscaremos una fórmula para poder ir compensando los fondos económicos que se precisan para esa reconstrucción", ha dicho.