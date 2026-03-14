En estado grave un bañista de 55 años tras ser rescatado del mar en una playa de Mogán (Gran Canaria)

Cecoes 112 - CECOES 112

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 55 años, ha resultado herido de gravedad tras haber sido rescatado del mar en la playa de Mogán, en Gran Canaria, informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 16:08 horas de ayer, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando que habían rescatado del agua a una persona en estado inconsciente que, al parecer, había caído al mar desde las rocas y a la que le estaban practicando maniobras de reanimación cardiopulmonar, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios.

A la llegada de los recursos de emergencia se constata que el afectado presenta un traumatismo craneal y el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario y Atención Primaria continúa con las maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas.

Una vez estabilizado, la ambulancia medicalizada se encargó de su traslado al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, donde ingresó en estado grave.