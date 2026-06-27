En estado grave un menor de 5 años tras sufrir un ahogamiento en la piscina de un hotel en Tías (Lanzarote)

Archivo - Cecoes 112 - CECOES 112 - Archivo

ARRECIFE (LANZAROTE), 27 (EUROPA PRESS)

Un menor, de 5 años de edad, ha resultado afectado de gravedad este viernes tras sufrir un ahogamiento en la piscina de un establecimiento hotelero en Tías (Lanzarote), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 18:12 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando que el menor había sido rescatado de la piscina con signos de ahogamiento, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió al menor que, tras estabilizarlo, fue trasladado en estado grave al Hospital Doctor José Molina Orosa.