En estado grave un parapentista tras sufrir una caída en una playa de Pájara (Fuerteventura)

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 19 (EUROPA PRESS)

Un parapentista, de 37 años de edad, ha resultado herido de gravedad este domingo tras sufrir una caída mientras practicaba esta actividad deportiva en la Playa del Viejo Rey, en la zona de La Pared, en el municipio de Pájara (Fuerteventura), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 11:51 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Los socorristas prestaron una primera atención al afectado y, una vez inmovilizado, lo evacuaron hasta la zona a la que podían acceder las ambulancias del Servicio de Urgencias Canario.

Tras ser asistido y estabilizado por el personal sanitario del SUC, fue trasladado con politraumatismos de carácter grave en ambulancia al Hospital General de Fuerteventura.