La Estrategia Aeroespacial Canaria proyecta su hoja de ruta en el Congreso Internacional de Astronáutica 2026 - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Estrategia Aeroespacial Canaria ha proyectado su hoja de ruta en el marco del Congreso Internacional de Astronáutica (IAC 2026), el más destacado y prestigioso del sector a nivel internacional que se está celebrando del 5 al 9 de octubre en Antalya (Turquía).

En un comunicado, el Gobierno regional ha explicado que la delegación del archipiélago busca posicionar al archipiélago como uno de los referentes aeroespaciales, dar a conocer y avanzar en el desarrollo de su propia estrategia junto a los principales actores del sector, y al mismo tiempo conocer las tendencias y líneas estratégicas que marcarán los próximos años.

En concreto, se pretende posicionar a Canarias como un referente internacional en el sector, demandando interés para desarrollar proyectos aeroespaciales, debido a unas fortalezas únicas: climatología favorable, posición geoestratégica, estructura académica y científica, y un régimen económico y fiscal singular.

Una de las líneas principales de la estrategia es el desarrollo del plan de promoción internacional del sector aeroespacial canario, situar a Canarias en el mapa del área y atraer iniciativas e inversiones en este ámbito basadas en las características anteriormente citadas.

Por su parte, los representantes de la Estrategia Aeroespacial Canaria, con el director general de Coordinación Orgánica y Proyectos Estratégicos del Gobierno de Canarias, David Pérez-Dionis, al frente, han mantenido durante estos días diferentes encuentros de trabajo.

En la jornada inaugural, las reuniones se sucedieron con representantes de empresas e instituciones como Arkadia, Thales Alenia Space, GMV, Indra, Swedish Space Corporation, Agencia Espacial Europea (ESA), Satrec Korea, GTD, Satlantis, CEIIA. También están previstos encuentros con Open Cosmos, IEEC Cataluña, Agencia Espacial de Brasil, Agencia Espacial de Portugal y la Agencia de Sudáfrica.

Durante estos encuentros, todos los interlocutores valoraron el trabajo que está desarrollando la Estrategia Aeroespacial Canaria, como por ejemplo puso de manifiesto Ismael López, CEO de Thales Alenia Space, que destacó la apuesta muy decidida de Canarias en un sector estratégico, puntero, de alta tecnología y que genera empleo de alto valor añadido.

Con todo, David Pérez-Dionis ha puesto en valor la importancia de dar a conocer los sólidos avances y el firme posicionamiento del archipiélago en el sector aeroespacial a nivel internacional, transmitiendo el compromiso del Gobierno de Canarias en seguir dando pasos y aprovechar las múltiples ventajas que ofrecen las islas para acoger programas, proyectos, instalaciones y planes de las organizaciones e instituciones más relevantes en el panorama mundial.