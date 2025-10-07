Euskadi y Canarias coinciden en la necesidad de fortalecer la migración circular con Mauritania

Los gobiernos vasco y canario en su visita a un taller de moda en Mauritania - GV

VITORIA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los gobiernos vasco y canario, junto con el embajador de España en Mauritania, han coincidido en la necesidad de adoptar medidas para fortalecer la migración circular, apostando por perfiles más allá del ámbito de la agricultura (campañas de recogida) que den respuesta a las necesidades actuales de las empresas vascas y canarias.

El director de Acogida e Integración de las Personas Inmigrantes del Gobierno Vasco, Ignacio Fariña, junto con una delegación del Gobierno de Canarias, ha mantenido una reunión con el embajador del España en Mauritania, Pablo Barbará, que se ha mostrado "satisfecho" con los esfuerzos por parte del gobierno mauritano en controlar la migración irregular hacia Canarias, según ha informado el Ejecutivo vasco en un comunicado.

Barbará ha señalado que el flujo de la migración irregular hacia Canarias ha disminuido durante los últimos meses. Los dispositivos que existen en Irun para atender a las personas migrantes en tránsito han recibido a 2.642 personas desde el 1 de enero hasta el 30 de septiembre del 2025, cuando en el año 2024 en el mismo periodo había atendido a 4.808 personas.

En el encuentro mantenido en la embajada también se ha hablado de la necesidad de dar más pasos para fortalecer la migración circular, apostando por perfiles más allá del ámbito de la agricultura (campañas de recogida) que den respuesta a las necesidades actuales de las empresas vascas y canarias. Desde el Gobierno Vasco y desde el canario se mantiene el compromiso de "ahondar en la formación en origen, fortaleciendo la red social y económica de los países africanos".

Ambas delegaciones también han mantenido una reunión con el presidente de la patronal mauritana, que ha explicado las condiciones requeridas para que las empresas se instalen en este país y las facilidades del gobierno para iniciar la actividad.

ECONOMÍA

La patronal mauritana ha destacado las potencialidades del país en ámbitos como la agricultura, principalmente campos de hortalizas que se encuentran en la frontera con Senegal; la pesca, uno de los pilares de la economía, al representar cerca del 10%del PIB; y la transformación de hierro, sector en el que Mauritania es un importante exportador.

Por otra parte, en un encuentro Ministerio de Autonomización de la Juventud (literal), Empleo y Deportes, el Gobierno canario ha presentado el programa 'Barrios de la Esperanza', en el que participarán 2.000 jóvenes mauritanos a través de equipos de fútbol repartidos por todos los barrios de la capital.

El director de Acogida e Integración de Personas Inmigrantes del Gobierno Vasco se ha mostrado dispuesto a colaborar y hacer partícipes de esta idea a los principales clubs de fútbol de Euskadi.

A su vez, en una reunión Ministerio de Formación Profesional se ha constatado el marco de cooperación con el Gobierno de Canarias y los logros del proyecto basado en la formación en origen, Tierra Firme.

Este es un proyecto piloto que, gracias a su éxito entre las personas jóvenes, se prevé extender a los sectores de la soldadura y la pesca. Este ministerio se ha mostrado interesado por el modelo de FP vasco.

La delegación del Gobierno Vasco y del Gobierno de Canarias también ha conocido el Proyecto de Desarrollo de la Industria Textil en la Galería Zeynart, una galería gestionada por mujeres y coordinada por una diseñadora de moda.