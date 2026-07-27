Fallece el bebé rescatado de un cayuco en El Hierro y que se encontraba en estado crítico

Cayuco rescatado en aguas de El Hierro con una mujer fallecida - SALVAMENTO MARÍTIMO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El bebé de unos seis meses que fue rescatado en estado crítico de un cayuco en el Mar de Las Calmas, en la isla de El Hierro, en la tarde del pasado miércoles, ha fallecido, han confirmado fuentes del Hospital de La Candelaria a Europa Press.

Había sido derivado en helicóptero al Hospital de La Candelaria, en la isla de Tenerife, adonde se llevó también a un migrante adulto.

En el cayuco viajaban 165 personas --una mujer fallecida-- que fueron avistadas por un pesquero hasta que una embarcación de Salvamento Marítimo logró remolcarlo hasta el puerto de La Restinga donde tras la atención sanitaria, se decidió que una quincena fueras hospitalizadas en el hospital insular ante su precario estado de salud.