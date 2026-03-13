Fallece el botánico Wolfredo Wildpret, catedrático emérito de la ULL y Premio Canarias de Investigación

Fallece el botánico Wolfredo Wilpret, catedrático emérito de la ULL y Premio Canarias de Investigación - UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

SANTA CRUZ DE TENERIFE 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El botánico Wolfredo Wildpret ha fallecido a los 92 años de edad. El catedrático y profesor emérito de la Universidad de La Laguna (Tenerife) fue doctor Honoris Causa por la Universidad Leibniz de Hannover (Alemania) y Premio Canarias de Investigación en 2011.

Así lo ha informado hoy la Universidad de La Laguna, que lamenta el fallecimiento de "uno de sus más celebrados investigadores". Con su trabajo, indica la institución académica, aportó contribuciones "fundamentales" al estudio de la flora canaria, lo que permitió un mayor conocimiento de los ecosistemas insulares en el exterior.

"Fue un ejemplo de universitario en su sentido más amplio, pues más allá de sus labores científicas y docente, también tuvo una importante actividad en la sociedad civil, participando en numerosas instituciones y mostrando un gran compromiso cívico que vehiculó en la causa el activismo ecológico", recuerda la institución académica.

Wolfredo Wildpret de la Torre nació en Santa Cruz de Tenerife en 1933. Licenciado y doctor en Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid con la calificación de sobresaliente cum laude y Premio Extraordinario de Licenciatura, fue catedrático y posteriormente profesor emérito de la Universidad de La Laguna, institución en la que trabajó durante 36 años hasta su jubilación en 2003.

Entre otras distinciones, fue Doctor Honoris Causa en Ciencias Naturales por la Universidad Leibniz de Hannover (Alemania); Premio Canarias en Investigación e Innovación 2011, y Premio Reinhold Tüxen en 2018 por la Asociación Alemana de Geobotánica, un reconocimiento a investigadores internacionales destacados en el campo de la Botánica.

Su principal campo de investigación fue la creación de diversas líneas enfocadas al estudio taxonómico y sintaxonómico de la Flora y Vegetación de Canarias. Asimismo, en su carrera académica queda su participación en más de 50 proyectos de investigación y cualificados trabajos, entre los que destacan los básicos para la delimitación de buena parte de los espacios naturales protegidos de Canarias, más de 40 memorias de licenciatura dirigidas, entre ellas seis de las universidades alemanas de Hannover y Erlangen, la dirección de 20 tesis doctorales y más de 200 artículos científicos publicados.

TRAYECTORIA EN TENERIFE

A su vuelta a Tenerife en 1960, participó en la creación de la sección de Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de La Laguna. Por ello, a él se debe la implantación en esta institución de los estudios fitosociológicos y toda una escuela de docentes y profesionales que ha contribuido al conocimiento de la flora y de la vegetación de Canarias.

Adicionalmente, fue socio fundador y primer presidente del grupo ecologista ATAN, destacando por su labor en defensa de la naturaleza en Canarias, colaborando además con otros colectivos ecologistas.

Entre otros honores y distinciones en su haber, cabe destacar el Premio Canarias de Investigación, el doctorado Honoris Causa por la Universidad Leibniz de Hannover (Alemania) y el Premio César Manrique de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, entre otros.

También fue presidente del grupo de trabajo de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Plan Estratégico de Tenerife y miembro del Consejo Asesor del Jardín Canario 'Viera y Clavijo'. Desde 1983 formaba parte del Patronato del Parque nacional del Teide.

Wildpret era miembro del Museo Canario de Las Palmas de Gran Canaria, del Colegio Oficial de Biólogos y de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. Además, perteneció al Instituto de Estudios Canarios de La Laguna y era miembro asesor de la Fundación César Manrique.

A ello se suma su posición como Académico de Número de la Real Academia de Medicina de Santa Cruz de Tenerife, de la Correspondiente de la Academia Nacional de Medicina, Académico Fundador de la Academia Canaria de Ciencias y Académico de Número de la Academia Canaria de la Lengua.