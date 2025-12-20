Fallece Enrique Rojas Guillén, exgerente de la Orquesta Sinfónica de Tenerife a los 81 años - ORQUESTA SINFÓNICA DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

Enrique Rojas Guillén, quien fuera gerente de la Orquesta Sinfónica de Tenerife (1972-1992 y 2000-2004) y posicionase a la Sinfónica de Canarias "como una de las formaciones de referencia" en España y en el mundo, ha fallecido este jueves en Santa Cruz de Tenerife, a los 81 años de edad, según informó el jueves en sus perfiles digitales la Orquesta Sinfónica de Tenerife.

"Hoy, es un día triste para la familia de la Sinfónica de Tenerife. Ha fallecido Enrique Rojas Guillén, histórico gerente de nuestra orquesta. Enrique posicionó a la Sinfónica en Canarias, en España y en el mundo como una de las formaciones de referencia", señalaron esta semana en un mensaje desde el colectivo insular.

Guillén, recuerdan sus compañeros, dedicó su vida a la música y a la formación de generaciones de músicos, dejando "una huella profunda" en el desarrollo del sinfonismo en España.

"Desde la Sinfónica de Tenerife enviamos un abrazo lleno de cariño y gratitud a su familia, amistades y a toda la comunidad musical".