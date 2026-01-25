Fallece un hombre de 40 años tras sufrir un atropello en la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria

Archivo - Cecoes 112 - CECOES 112 - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de unos 40 años de edad, ha fallecido en la noche de este sábado tras sufrir un atropello en la Avenida Marítima, en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 22:56 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Al llegar al lugar, el personal del Servicio de Urgencias Canario solo pudo confirmar el fallecimiento del afectado.

En paralelo, los efectivos sanitarios atendieron a dos mujeres, la conductora y la pasajera del vehículo implicado en el accidente, con una crisis de ansiedad de carácter leve, trasladándolas en una ambulancia al Hospital Doctor Negrín.

La Policía Local instruyó diligencias.