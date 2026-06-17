Fallece un hombre y otro resulta herido grave tras sufrir un atropello en Costa Calma (Fuerteventura)

Archivo - Sucesos.- Un hombre, en estado crítico al ser apuñalado en Arona (Tenerife) - 112 CANARIAS - Archivo

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 17 (EUROPA PRESS)

Un hombre ha fallecido y otro ha resultado herido de carácter grave tras sufrir un atropello en la FV-603, a la altura de Costa Calma, en el municipio de Pájara (Fuerteventura), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido sobre las 22.22 horas de este martes en la citada vía, lugar hasta el que se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), si bien ante la gravedad de la alerta, el coordinador sanitario que gestionó el accidente, activó desde un primer momento, además de los recursos terrestres, el helicóptero medicalizado por si se decidía el traslado de alguno de los afectados a un hospital en Gran Canaria.

Así a la llegada del personal sanitario del SUC al lugar de incidente, comprobó que uno de los afectados, de 60 años, había fallecido, mientras que el otro varón, también de 60 años, presentaba traumatismo craneoencefálico de carácter grave.

De esta forma, tras ser asistido y estabilizado se le trasladó en ambulancia medicalizada a la helisuperficie de Morro Jable para su evacuación aérea hasta el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

En el lugar del accidente también se personaron bomberos de Pájara, que colaboraron con los recursos sanitarios en la asistencia de los afectados, así como agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil, que instruyeron las diligencias correspondientes.