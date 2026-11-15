Fallece un motorista tras un accidente de tráfico en la TF-1, a la altura de El Rosario (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 68 años de edad ha fallecido este domingo tras sufrir un accidente con un vehículo en la TF-1, a la altura de Radazul, en el municipio de El Rosario, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 07:50 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

A su vez, un agente de la Policía Local de El Rosario, fuera de servicio, prestó una primera asistencia al afectado hasta la llegada de los recursos sanitarios.

Una vez en el lugar, el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario asistió al afectado, que se encontraba en parada cardiorrespiratoria y que, tras practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas sin obtener resultado, se confirmó su fallecimiento.