Fallece un motorista tras una colisión contra un coche en Los Realejos (Tenerife)

Archivo - Sala del 112 Canarias - CECOES 112 - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 57 años ha fallecido en la tarde de este martes en una colisión contra un coche en Los Realejos.

Los hechos han sucedido poco antes de las 15.45 horas cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta en la que informaban de la colisión de un turismo y una motocicleta en la TF-5, en la salida de la playa de El Socorro.

Desde la sala se le dieron instrucciones a la persona alertante para comprobar el estado del afectado y, tras constatar que se encontraba en parada cardiorrespiratoria, se le explicó mediante teleasistencia cómo realizar maniobras de reanimación hasta la llegada de los recursos del SUC.

Una vez allí, el personal sanitario confirmó que al afectado permanecía en parada cardiorrespiratoria y continuó practicando maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas sin obtener resultado, por lo que confirmó su fallecimiento.

Bomberos de Tenerife colaboraron con el resto de los recursos de emergencias en el dispositivo desplegado en la zona, la Guardia Civil reguló el tráfico en la vía y realizó las diligencias correspondientes y el Servicio de Conservación de Carreteras procedió con las tareas de limpieza en la calzada.