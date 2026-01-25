Fallece una mujer de 35 años y tres resultan heridas tras la colisión y vuelco de dos vehículos en la GC-1

Archivo - Sala operativa del 112 Canarias - 112 CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una mujer, de 35 años, ha fallecido este domingo y otras tres, de entre 20 y 41 años, han resultado heridas tras la colisión frontal y el vuelco de dos vehículos en la GC-1, en sentido sur, antes de Juan Grande, en San Bartolomé de Tirajana, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 03:50 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando la colisión frontal de dos vehículos, con el vuelco de ambos y posterior incendio de uno de ellos, en la citada vía, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir.

En el lugar, el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario confirmó que una de las afectadas había fallecido y prestó asistencia a las otras tres heridas, que precisaron de traslado al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín y al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

Por su parte, efectivos de los bomberos apagaron el incendio en uno de los vehículos, los aseguraron y colaboraron con el resto de recursos.

La Guardia Civil instruyó las diligencias correspondientes.