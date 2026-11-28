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VALVERDE (EL HIERRO), 28 (EUROPA PRESS)

Un hombre, de 62 años, ha fallecido este sábado a consecuencia de una parada cariorrespiratoria tras realizar submarinismo próximo al puerto de La Restinga, en la isla de El Hierro, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 09:59 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando que esta persona se encontraba indispuesta tras practicar submarinismo y que estaba a bordo de una embarcación con rumbo al puerto, por lo que el Cecoes activó los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y atendió al afectado, que en el momento inicial de la asistencia entró en parada cardiorrespiratoria, por lo que le practicó las maniobras oportunas de reanimación cardiopulmonar. Tras no conseguir resultado, se confirmó su fallecimiento.