Falta de espacio y acumulación de cayucos en La Restinga: las quejas vecinales ante el repunte migratorio en El Hierro

Archivo - La Salvamar Adhara recoge un cayuco y lo lleva al puerto de La Restinga, a 20 de noviembre de 2024, en La Restinga, El Hierro, Santa Cruz de Tenerife, Canarias (España). - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

La actividad económica de la zona ve perjudicada su normalidad con la llegada continua de cayucos

VALVERDE (EL HIERRO), 6 (EUROPA PRESS)

Vecinos de La Restinga (El Hierro) han denunciado este viernes las consecuencias sociales y económicas que ya sufren a consecuencia del repunte migratorio que padece la isla. La acumulación de pateras y la falta de espacio en el muelle herreño ya ocasionan dificultades para la actividad pesquera, de buceo y social en el día a día.

"Con tantas pateras en el agua, a los barcos les cuesta poder salir y entrar en el muelle para poder faenar", ha señalado Loly Hernández, presidenta de la Asociación de Vecinos de La Restinga en declaraciones a Europa Press, que ha advertido que la acumulación deriva de una avería en el remolque que desaloja las embarcaciones.

Hernández también ha compartido la "preocupación" vecinal ante la llegada de multitud de pateras en los últimos días al tiempo que no aprecian "ninguna solución". También reconocen el "cansancio y agotamiento" de quienes permanecen en guardia para prestar un primer auxilio y atención a los migrantes que arriban a la isla.

En paralelo, un grupo de vecinos de La Restinga han protestado hoy en el muelle para reclamar soluciones ante la situación que padece el centro de acogida y el hospital saturados por las continuas llegadas de migrantes.

CARTAS SIN RESPUESTA

Desde la Asociación de Vecinos recuerdan las cartas "sin respuesta" enviadas al Gobierno de Canarias, a Puertos de Canarias, así como al Ministerio de Migraciones, para pedir una ayuda que aún no ha terminado de llegar. En ellas solicitaban la retirada de algunos de los contenedores de Cruz Roja y que ocupaban mucho espacio en el muelle, además de la limpieza del mismo y el impulso de medidas en origen ante la inmigración irregular.

"Ahora mismo, con la llegada de más pateras, estos problemas persisten. En lugar de quitar contenedores, ya Cruz Roja ha colocado más carpas. Se trata de carpas pequeñas, por lo menos cuatro o cinco más. El muelle ya está siendo más invadido prácticamente por la inmigración", ha agregado Hernández, que ha observado, de nuevo, cómo la ocupación del espacio ha vuelto a afectar a la actividad pesquera y de buceo propia de la zona.

La presidenta de la Asociación de Vecinos de La Restinga ha puntualizado que los ciudadanos están "a favor" de que se ayude a las personas migrantes que llegan a la isla. "Nunca hemos estado en contra de la migración, pero, hace un año, conseguimos que no se destruyeran las pateras (que quedaban acumuladas en el muelle) en La Restinga, y que se despejara un poco el muelle, pero, con este repunte, hemos vuelto al mismo punto", ha señalado.