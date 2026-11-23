Presentación de Feboda - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Salón Noble del Cabildo de Tenerife acogió este lunes la presentación de la XX edición de 'Feboda', la gran feria de bodas y celebraciones de la isla, que regresa al Recinto Ferial de Tenerife entre el 27 y el 29 de noviembre reuniendo a 60 empresas distribuidas en 90 stands a lo largo de los 8.000 metros cuadrados de la Gran Nave.

Durante el acto de presentación, el vicepresidente de Recinto Ferial y consejero de Industria del Cabildo, Manuel Fernández, destacó la consolidación de la feria tras dos décadas de trayectoria y señaló que "el éxito de esta iniciativa radica en que Feboda es el mayor punto de encuentro del sector en la isla, que conecta de manera directa a proveedores con futuros clientes, además de ofrecer un escaparate de primer nivel para presentar nuevos proyectos, generar sinergias entre profesionales y dinamizar la economía vinculada a todo tipo de celebraciones".

Manuel Fernández recordó, asimismo, que "se mantiene el premio al mejor stand para incentivar la originalidad y la calidad estética de los expositores".

Por su parte, el consejero de Empleo, Efraín Medina, hizo hincapié en "el impacto de la feria en el impulso del talento local, especialmente a través de la moda", y en este sentido, señaló que "el sector de los eventos y las celebraciones es un importante motor para el empleo en Tenerife, abarcando desde la hostelería y la fotografía hasta el diseño artesanal".

Medina resaltó "la continuidad de la Pasarela Tenerife Bridal dentro de 'Feboda', bajo la dirección de Tenerife Moda, aportando un plus de calidad indiscutible y brindando una plataforma fundamental para proyectar el trabajo de nuestros diseñadores y de las nuevas promesas de la Escuela Superior de Diseño Fernando Estévez".

'Feboda' abre sus puertas no solo a parejas que preparan su enlace, sino a cualquier persona que planifique un bautizo, comunión, cumpleaños, baby shower o evento social.

La oferta expositiva abarca tanto propuestas tradicionales (trajes de novia y ceremonia, fincas, hoteles, catering, joyería, agencias de viaje, floristería o estética) como iniciativas innovadoras y no convencionales en animación, papelería, repostería creativa o estudios de tatuaje para eventos.

El recinto contará, además, con una zona de 'networking', área de prensa y una exposición fotográfica a cargo de las firmas Javi González Fotos, Magec Wedding & Nostrofilms y Socas Fotografía.

La XX edición de 'Feboda' permanecerá abierta al público el viernes 27 y el sábado 28 de noviembre en horario ininterrumpido de 10.30 a 20.30 horas, y el domingo 29 de 10.30 a 19.00 horas.

Las entradas pueden adquirirse a un precio de 4 euros por día o mediante un bono para las tres jornadas por 8 euros.