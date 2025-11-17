La Fecam rechaza que la ley de alquiler vacacional se apruebe sin un "marco claro" de las actividades clasificadas

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y la presidenta de la Fecam, Mari Brito - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación Canaria de Municipios (Fecam) ha manifestado este lunes su "preocupación máxima y rechazo absoluto" a que se haya aprobado la ley de alquiler vacacional "sin un marco normativo claro y específico" para la regulación de las actividades clasificadas en las viviendas vacacionales.

Si bien el texto legal ha experimentado una "mejora sustancial" respecto a la versión inicial del Gobierno de Canarias, recogiendo las reivindicaciones de la Fecam en lo referente a la reducción de la carga administrativa y las responsabilidades para los ayuntamientos canarios, "el asunto de las actividades clasificadas permanece aún sin una regulación clara", precisa la institución.

Para la federación, "este déficit normativo genera un riesgo de problemas interpretativos para los municipios que debe ser resuelto por el Ejecutivo autonómico mediante un decreto u orden y no ser trasladado a los alcaldes y alcaldesas de los ayuntamientos canarios la responsabilidad política de quitar el titulo habitante a sus vecinos y vecinas".

La Comisión de Turismo, reunida el pasado martes, ya puso de relieve que este problema "ya es visible" en los municipios turísticos y que el Gobierno de Canarias "debe reaccionar ante las tensiones sociales que se está generando ante este vacío legal".

En esa línea, los ayuntamientos insisten en que "este escenario sitúa a los alcaldes y alcaldesas bajo la responsabilidad de retirar los títulos habilitantes a pequeños tenedores que dependen de estos ingresos".

Con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica, la correcta aplicación de la ley y la protección del municipalismo canario, la Comisión de Turismo de la Fecam acordó elevar al Comité Ejecutivo pronunciamiento ante el Gobierno de Canarias y el Parlamento de Canarias, sobre el rechazo a la aprobación de la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas sin que exista un marco normativo claro y específico para la regulación de actividades clasificadas.

La Fecam reivindica al Ejecutivo Autonómico la aprobación "inmediata" de un decreto que establezca de manera precisa un decálogo de requisitos de cómo se aplicará el régimen de actividades clasificadas a las viviendas vacacionales, "eliminando la ambigüedad interpretativa técnica".

Por todo ello, reclama al Gobierno de Canarias una medida cautelar urgente de suspensión o paralización de los plazos de consolidación de la vivienda vacacional hasta que se clarifique el régimen de actividades clasificadas mediante la aprobación de su decreto regulador.

Igualmente, se reitera la necesidad de que las leyes que afectan al municipalismo se trabajen con un enfoque que permita garantizar que las herramientas legislativas que emanan del Parlamento de Canarias puedan ser aplicadas con seguridad en el día a día de las administraciones locales.