Las familias de las víctimas de Adamuz prometen "luchar desde la serenidad" por "saber la verdad de los 45 del tren"

Los familiares de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) han expresado este jueves durante la misa funeral celebrada en el Pabellón Carolina Marín de Huelva su compromiso de "luchar desde la serenida" por "saber la verdad" de un siniestro que se ha cobrado la vida de los que han definido como "los 45 del tren".

Así lo ha expresado en el tramo final de la misa funeral Liliana Sáenz, hija de Natividad de la Torre, una de las onubenses fallecidas en el Alvia, que ha tomado la palabra acompañada de su hermano Fidel en nombre de las familias de todas las víctimas ante las más de 4.000 personas que han seguido una ceremonia presidida por los Reyes y con presencia institucional de tres ministros del Gobierno de España y del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, junto al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, entre otras autoridades.

Sáenz ha iniciado su intervención reivindicando que esta misa era "el único funeral que cabía en esta despedida, pues la única presidencia que queremos a nuestro lado es la del Dios que hoy aquí se ha hecho presente en el pan y el vino, bajo la mirada de su madre, en su advocación" de la Virgen de Cinta, en alusión al aplazado homenaje de Estado pactado por el Gobierno y la Junta de Andalucía para el 31 de enero y que sigue sin fecha tras las reticencias de las familias.

"Huelva es una tierra mariana. Andalucía es un pueblo creyente y es abrazando su cruz donde encontramos mayor consuelo. Gracias a los que nos acompañáis por amor, por compasión, por empatía, gracias incluso a los que lo hacéis por agenda", ha comentado antes de expresar su agradecimiento al "pueblo de Adamuz, ese pequeño rincón que nunca olvidaremos y al que nos sentiremos unidos para siempre".

Durante su discurso, Sáenz ha agradecido también la labor de las instituciones que se pusieron "de frente desde el minuto cero, soportando el caos y los envites de nuestra propia angustia", aunque no ha evitado reprochar a la "lentitud de la información" porque "siempre es mejor saber que imaginar".

También ha hecho una crítica velada al clima político en España al afirmar que las 45 víctimas "eran parte de una sociedad tan polarizada que empezó a resquebrajarse hace mucho tiempo y no nos estábamos dando cuenta".