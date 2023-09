Feijóo y Clavijo apuntalan el apoyo del PP a una 'agenda canaria' que persigue la "igualdad" entre los españoles

Los populares se comprometen a acabar con los "incumplimientos" presupuestarios, compensar sobrecostes o reconstruir La Palma



SANTA CRUZ DE TENERIFE, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular (PP) Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de Canarias y secretario general de Coalición Canaria (CC), Fernando Clavijo, han ultimado este miércoles el apoyo del PP a la 'agenda canaria' y el voto de la diputada Cristina Valido a la investidura del líder popular.

En un encuentro celebrado en la sede de Presidencia del Gobierno en Tenerife dentro de la ronda de contactos para la investidura, Feijóo ha destacado que el acuerdo es "transparente" y "con luz y taquígrafos" en contraposición al "chantaje" que se está gestando entre el PSOE y Junts, y le obliga como futuro presidente del Gobierno a cumplir una serie de "compromisos" con el archipiélago.

Feijóo ha resaltado que este acuerdo busca la "igualdad" entre todos los españoles a partir del reconocimiento de las dificultades propias de Canarias derivadas de su fragmentación y condición ultraperiférica, y sin atender a "excepcionalidades ni privilegios".

Entre los puntos más destacados del documento destaca el cumplimiento de las inversiones previstas, el mantenimiento de las bonificaciones al transporte, atender a los "desperfectos" de La Palma tras la erupción con el mantenimiento del descuento del 60% en el IRPF, cubrir los sobrecostes del sistema sanitario, financiar las obras hidráulicas pendientes, mejorar la atención en la acogida de migrantes y concretar la política en fronteras o potenciar el tratamiento de la salud mental.

El líder del PP ha reconocido que Canarias hay "problemas de Estado" y por lo tanto hay que buscar soluciones ante cuestiones que son "evidentes" y que están lastradas por los "incumplimientos" de la pasada Legislatura.

Ha valorado que Clavijo "no impone ni chantajea", como el líder de Junts, Carles Puigdemont, solo detecta unos problemas y trata de buscarles una solución, por lo que ha dejado claro que "en política no vale todo".

En su opinión, si el presidente canario declarase la independencia de Canarias, sobre él "caería el Estado de Derecho", lo mismo que si hubiera hecho ese "disparate" cuando fue presidente de la Xunta de Galicia.

"El Tribunal Supremo me juzgaría y me condenaría y yo no podría chantajear a alguien que quiere ser presidente de todos los españoles", ha destacado, resaltando igualmente que "es muy bueno" para las islas y para el conjunto de España que Clavijo y su Gobierno respeten la Constitución y apoyen los pactos de Estado.

CLAVIJO VALORA LA "CLARIDAD Y ROTUNDIDAD" DEL LÍDER POPULAR

Clavijo ha reconocido que los problemas de Canarias se resuelven con la "colaboración" y la "implicación" del Gobierno central y ha agradecido la "claridad, rotundidad y conocimiento" que tiene Feijóo de la comunidad autónoma.

Ha reclamado "tranquilidad y sosiego" para resolver los grandes asuntos del país, entre ellos la financiación autonómica, dado que le "preocupa mucho" que "se abra un melón" para "contentar a determinados territorios del Estado".

Asimismo se ha mostrado partidario de afinar los costes del servicio que se presta, especialmente el sanitario, con una desviación prevista este año de unos 500 millones de euros, y de que, en caso de acometer una reforma de la Constitución, no se haga "a medida" pues la Carta Magna "no es un chicle". "No estamos conformes con que haya comunidades de primera y de segunda", ha indicado.

Clavijo ha indicado que el objetivo es "trazar una senda de cuatro años" que incida en los problemas de los ciudadanos, entre ellos los planes de empleo, la reconstrucción de la isla de La Palma o el atraso en materia de carreteras.