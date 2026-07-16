Feijóo dice que "hay más decencia" en cualquier cuartel de la Guardia Civil en España, que en el Ministerio de Interior

Archivo - El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante una entrevista para Europa Press, en la sede autonómica del PPdeG, a 12 de agosto de 2025, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España). Núñez Feijóo es funcionario del Cu - César Arxina - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha indicado este jueves que "hay más decencia" en cualquier cuartel de la Guardia Civil de España, que en la Dirección General de la Guardia Civil o el Ministerio de Interior, en relación a la declaración este viernes de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, ante el juez en el marco del 'caso Leire Díez'.

"Hay más honor y más decencia en cualquier cuartel de la Guardia Civil de cualquier pueblo de España que en la Dirección General de la Guardia Civil y en el Ministerio de Interior", expuso durante un acto en el que se ha presentado al candidato del PP a Las Palmas de Gran Canaria, Poli Suárez.

Por ello, ha asegurado que desde el PP se va a seguir "exigiendo rigor, transparencia y cumplimiento de la ley".

Añadió que el primer mando de la Dirección General de la Guardia Civil, el DAO, ha declarado este jueves en el marco del 'caso Leire Díez' y en este sentido se pregunta "¿En qué cabeza cabe que los guardias de la UCO tengan que investigar los delitos de sus superiores? ¿En qué cabeza cabe que esta directora general siga en su sitio?".

Para Feijóo "es completamente indefendible" que los agentes de la Guardia Civil, que "protegen cada día" a los ciudadanos, "se sigan viendo sometidos a este deshonor", comprometiéndose en que "volverán a tener un Gobierno que respete a la Guardia Civil y a la Policía Nacional", así como que "les deje trabajar con más medios y más autoridad y no uno que les ponga en el punto de mira simplemente porque cumplen con su obligación".