La feria de bienestar animal de Tenerife reúne a 60 stands y una veintena de empresas y protectoras de animales

Presentación de la Feria de Bienestar Animal de Tenerife - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ultima los preparativos para la celebración de la segunda edición de la 'Feria Insular de Bienestar Animal', una iniciativa impulsada por la Consejería de Bienestar Animal de la institución insular con el objetivo de "concienciar a la sociedad tinerfeña sobre la necesidad de garantizar la protección de los animales en general, y en particular, de aquellos que viven en el entorno humano".

Así lo manifestó el consejero de Bienestar Animal, Valentín González, durante el acto de presentación de esta iniciativa, donde estuvo acompañado por la presidenta del Colegio Oficial de Veterinarios de Santa Cruz de Tenerife, María Luisa Fernández, y el jefe de servicio de Ganadería del Cabildo, Rafael González.

Valentín González destacó que "esta feria nació y se consolida en esta edición como un espacio de encuentro para la concienciación y el disfrute de los animales de compañía y, sobre todo, para fomentar la tenencia responsable".

El consejero puso de relieve que para este ejercicio económico "se ha habilitado un presupuesto de más de un millón de euros para el ámbito de Bienestar Animal, que incluye una línea de subvenciones para protectoras de animales que asciende a 700.000 euros, así como una subvención de 275.000 euros para el Colegio Oficial de Veterinarios de la provincia para hacer efectivo el convenio para el control de colonias felinas y la implantación gratuita de ZOOCAN en los municipios de menos de 20.000 habitantes".

La II Feria de Bienestar Animal se celebrará los próximos días 13 y 14 de junio en el Recinto Ferial de Tenerife, en horario de 9.30 a 20.30 horas, y contará con la participación de 21 comercios y empresas y 22 asociaciones protectoras.

Con respecto a su primera edición, la feria ha ampliado sus horarios, la superficie expositiva, así como el número de empresas y protectoras participantes.

Contará con 60 stands, así como talleres, exposiciones, pasarelas y charlas, entre otras actividades, además de un espacio para las familias.

Durante el acto de presentación, la presidenta del Colegio de Veterinarios, María Luisa Fernández, aseguró que "es una satisfacción enorme estar en estas jornadas en representación de los veterinarios de Tenerife, puesto que esta feria aborda el bienestar animal con una visión moderna, responsable y comprometida, visibilizando el valor de la profesión".

Por su parte, el jefe de servicio de Ganadería del Cabildo de Tenerife, Rafael González, detalló las características de la segunda edición de esta feria, resaltando que "iniciativas como ésta contribuyen a que el concepto de bienestar animal vaya calando en la sociedad, dando cumplimiento al objetivo de conciencias y sensibilizar al respecto".