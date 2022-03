Fernández (Cs) insta al Gobierno a no hacer "políticas clientelares" con los fondos europeos

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Ciudadanos (Cs), Ricardo Fernández, ha advertido este jueves al Gobierno de que no practique "políticas clientelares" con el reparto de los fondos europeos y la planificación de proyectos en pleno año preelectoral.

En la última jornada del 'Debate sobre el Estado de la Nacionalidad' ha solicitado ajustar la inflación al IRPF, bajar el impuesto de hidrocarburos y retornar el tipo general del IGIC al 5% dado que su subida fue coyuntural.

En esa línea, ha comentado que "sin economía" no se saldrá de la crisis y sostiene que "muchos de los problemas" de Canarias "se solventarían" si se cumple el REF, que es una obligación legal.

Ha pedido "medidas compensatorias" para los sectores más afectados por la subida de precios y de las materias primas, acabar con la "economía sumergida", un plan de choque contra el paro juvenil y bonificar el coste de la Seguridad Social.

Fernández ha dicho también que el turismo en Canarias no termina de arrancar pese a los "anuncios" de recuperación del Gobierno dado que los precios de los billetes aéreos van a subir por las consecuencias de la guerra y no cree que las islas se consoliden como "destino refugio" porque los competidores del norte de África no están afectados.

En cuanto al Sáhara, ha criticado el "sorpresivo cambio" de postura del Gobierno cuando los asuntos exteriores son una "cuestión de Estado" y no se pueden separar de los mandatos de la ONU.

Ha pedido también un plan de salud mental en La Palma y más fondos económicos para luchar contra las adicciones.