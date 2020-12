El Festival Isla Calavera rinde homenaje a Ray Harryhausen en un videojuego

Portada del videojuego 'Titans came from the Ray'

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Cine Fantástico de Canarias Isla Calavera ha desarrollado en esta edición 2020 un nuevo videojuego como parte de su programación de actividades paralelas. 'Titans came from the Ray', creado por el equipo de diseño y desarrollo de videojuegos PlayMedusa, rinde homenaje al titán de los efectos especiales y animación en stop-motion Ray Harryhausen.

'Titans came from the Ray' pone a los jugadores en la piel de cuatro criaturas míticas creadas por Harryhausen: el pulpo de 'It came from beneath the sea' (1955), el ceratosaurio de 'Hace un millón de años' (1966, rodada en Tenerife), el cíclope de 'El viaje fantástico de Simbad' (1974) y el Kraken de 'Furia de Titanes' (1981).

En cada una de las cuatro fases del juego, los monstruos deberán encontrar varios huevos ocultos en los edificios de la ciudad, mientras evitan, o destrozan, al ejército. Los jugadores podrán visitar ciudades como Atlantic City de 1955, Carson City de 1958, la Santa Cruz de 1966 y el Nashville de 1981 en recreaciones virtuales de fantasía.

'Titans came from the Ray', que pudo descargarse para Windows y Mac o ser jugado online de forma gratuita durante la celebración del evento, sigue estando disponible para quien desee disfrutar un rato aplastando al ejército y arrasando ciudades (https://playmedusa.itch.io/titans-came-from-the-ray).

Se trata de la colaboración entre el estudio independiente PlayMedusa y el Festival Isla Calavera, tras el éxito en 2019 de la recreativa 'An american werewolf in L. A.', como tributo al clásico de culto 'Un hombre lobo americano en Londres', a Paul Naschy, al cine fantástico y a los videojuegos de los años 80.

Además, con esta propuesta el Festival de Cine Fantástico de Canarias se suma al recuerdo mundial a Ray Harryhausen en el año en que se cumple el centenario de su nacimiento (#100Harryhausen).