El Festival Mueca baja el telón este domingo tras cuatro días de arte y creatividad

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Arte en la Calle Mueca baja el telón este domingo tras cuatro días de propuestas escénicas, participativas y solidarias en Puerto de la Cruz, ciudad que se ha transformado en un gran escenario a cielo abierto para artistas regionales, nacionales e internacionales.

Para este domingo, último día de la 22ª edición del Festival Mueca, hay previstas veinte propuestas en el programa de actos, que comenzarán a las 10.00 horas y se mantendrán hasta las 14.00 horas.

Como ya es habitual, la jornada se abrirá con los espacios Mueca Literario (Plaza Concejil), Canary Market Place (Plaza de la Iglesia) y el Corredor Ambiental de Cruz Roja (calle Agustín de Betancourt), que ofrecen presentaciones literarias; venta y exposición de arte, diseño y artesanía, y exposiciones y talleres sobre medio ambiente.

Las actuaciones comienzan a las 11.00 horas, teniendo como protagonistas a Moi Jordana Cía. de Circo y su taller de malabares (Espacio Nicko Valoriza); Teatro Necessario, con el montaje Nuova Barberia Carloni, para el que quedan pocas entradas en tickety.es, a un coste de 2 euros (Espacio Muelle Aqualia), y Paloma Hurtado y Yexza Lara, con la propuesta de danza contemporánea Lágrimas secas, en el universo del movimiento de la playa San Telmo.

A las 11.30 horas, la narración y las historias se harán itinerantes en Puerto de la Cruz con Cuentos Los Silos y sus Chorros de Cuentos, una serie de relatos para todos los públicos que se contarán en las calles Maretas, Mequinez y en el Muelle. Mientras tanto, la Asociación Paradise Swing actuará en el entorno de la avenida de Colón.

Cinco propuestas más darán inicio a las 12.00 horas. Totó El Payaso hará reír a los asistentes al espacio plaza Reyes Católicos Asociación Afanes, donde tiene aparcada desde hace unos días su Circoneta. Be Flat seguirá sorprendiendo con Follow me, un espectáculo de parkour y saltos de vértigo por La Ranilla. Mientras que la música llevará el nombre de Alba Gil Aceytuno (calle El Lomo) y de los componentes de la A.M. Puerto de la Cruz (paseo de San Telmo). Entre tanto, en la calle Iriarte el alumnado del IES María Pérez Trujillo y Asmipuerto tomarán la palabra para representar Nada es lo que parece, tampoco en los cuentos.

A las 13.00 horas serán responsables de despedir la vigesimosegunda edición de Mueca la danza del Colectivo Glovo (Alleo, playa de San Telmo), la comedia de Mundo Costrini (Frikis, Espacio Muelle Aqualia), el circo de El Goma (The Atari Show, Espacio Plaza Reyes Católicos Asociación Afanes), los saltos de BotProject (Collage, Espacio Playa Martiánez Turismo de Tenerife) y la música de Lajalada (plaza Benito Pérez Galdós).

Cierra el Festival la percusión social de Bloko, que invitará al público a participar activamente en su Súmate a los 100, en el Espacio Nicko Valoriza, entre las 13.00 y las 14.00 horas. A ritmo de tambores, Mueca se despide de su edición 22.

Para ampliar la información sobre la programación, horarios, espacios y propuestas, los interesados pueden visitar festivalMueca.com y las redes sociales del Festival.