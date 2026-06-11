El festival Sonidos Líquidos, cancelado por fuertes vientos, confirma su celebración el 5 de junio de 2027

Instántanea del festival Sonidos Líquidos, en la isla de Lanzarote. - SONIDOS LÍQUIDOS, JAVIER ROSA

La organización ya ha devuelto el importe de las entradas y tickets de transporte correspondientes a la edición de este año

ARRECIFE (LANZAROTE), 11 (EUROPA PRESS)

El festival de música Sonidos Líquidos ha confirmado este jueves que su próximo encuentro en La Geria de Lanzarote tendrá lugar el 5 de junio de 2027, después de que el evento principal de la edición de este año, previsto para el pasado sábado, tuviera que ser cancelado por las intensas rachas de viento registradas durante esa jornada.

La organización ha explicado en un comunicado que la cancelación fue una de esas "decisiones difíciles que solo pueden tomarse desde la responsabilidad", ya que las fuertes rachas de viento obligaron a priorizar la seguridad del público, artistas y trabajadores, adoptando una medida "tan dolorosa como necesaria".

Según ha señalado, la decisión fue "ampliamente comprendida y respaldada" por cientos de personas que, una vez más, demostraron compartir los valores que han convertido a Sonidos Líquidos en "mucho más que un festival".

La organización ha destacado que, "si algo ha enseñado Lanzarote a lo largo de su historia, es que siempre existe una forma de seguir adelante", y ha puesto como ejemplo La Geria, donde las erupciones volcánicas transformaron para siempre el paisaje y los lanzaroteños encontraron una manera de reinventarse, adaptarse y construir belleza donde "antes parecía imposible".

Ese mismo espíritu de resiliencia es el que, según ha indicado, inspira hoy a Sonidos Líquidos, que "lejos de detenerse" ya trabaja en el futuro y ha anunciado que el próximo encuentro en La Geria se celebrará el 5 de junio de 2027. Las entradas para esta nueva edición saldrán a la venta este viernes, 12 de junio, a través de los canales habituales del festival.

Mientras tanto, la organización ya ha procedido a la devolución de las entradas del pasado día 6, así como de los tickets de transporte, en un proceso que, según ha indicado, se ha desarrollado "con la máxima agilidad posible".

El director de Sonidos Líquidos, Neftalí Acosta, ha asegurado que la respuesta recibida durante estos días les ha emocionado "profundamente". "Evidentemente nos hubiera gustado vivir la edición que habíamos preparado con tanta ilusión, pero la seguridad tenía que estar por encima de todo. Lo que nos llevamos es el cariño, la comprensión y el apoyo de muchas personas que entendieron y apoyaron la situación desde el primer momento. Eso nos da aún más fuerza para seguir trabajando y volver a encontrarnos en 2027", ha añadido.

AGRADECIMIENTOS AL APOYO RECIBIDO

La organización ha querido agradecer expresamente el apoyo recibido por parte de asistentes, artistas, patrocinadores, instituciones, proveedores y equipo humano del festival, así como la labor desarrollada por los servicios de emergencia y seguridad durante las horas en las que se evaluó la situación meteorológica.

"Hay festivales que terminan cuando se apagan los escenarios. Y hay otros que continúan vivos en la confianza de su público", ha señalado la organización.

Sonidos Líquidos está organizado por Arenao Producciones con el patrocinio de Cabildo de Lanzarote, Turismo de Islas Canarias, SPEL-Turismo Lanzarote bajo su marca de producto Lanzarote Music Festivals, Centros de Arte, Cultura y Turismo, Ayuntamiento de Yaiza, Consejo Regulador de la D.O. Vinos de Lanzarote y Lava Live Fest. Y está financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU.