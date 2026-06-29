El festival Sonidos Líquidos cierra su edición en La Graciosa con música, ciencia y mar

Los Blody en Caleta de Sebo - CEDIDO POR LA ORGANIZACIÓN

La cita combinó divulgación geológica, música en travesía y un taller ambiental

ARRECIFE (LANZAROTE), 29 (EUROPA PRESS)

El festival Sonidos Líquidos ha puesto este domingo el broche a su decimosexta edición y a sus 'Belingueos' con una experiencia inédita en La Graciosa, donde la música, el conocimiento y el paisaje se unieron en una jornada organizada junto a la Fundación Líneas Romero y el Geoparque Mundial UNESCO de Lanzarote y Archipiélago Chinijo.

La propuesta se enmarcó dentro de la Semana de los Geoparques Europeos e invitó a los asistentes a descubrir la singularidad de la octava isla desde una mirada diferente, en una edición marcada por el respeto al territorio y la cultura.

La experiencia comenzó en el puerto de Órzola, donde los participantes embarcaron rumbo a Caleta del Sebo en un catamarán que convirtió el propio trayecto en parte del festival.

Durante la navegación, la doctora en Geología y especialista en Vulcanología Física Olaya García ofreció la charla 'Paisajes creados por volcanes: un viaje geológico por El Río', acercando a los asistentes la historia geológica que ha dado forma a uno de los paisajes más extraordinarios de Canarias.

Tras la divulgación científica, el viaje continuó con una sesión de Ale Acosta, quien presentó una selección de remixes inéditos de su álbum 'El Porvenir', producidos por destacados nombres de la escena electrónica nacional. La música acompañó así la travesía entre Lanzarote y La Graciosa, convirtiendo el mar en un escenario más del festival.

Ya en Caleta del Sebo, la jornada continuó con el concierto gratuito de Los Blody, ganadores del festival Sonora, que desplegaron sobre el escenario la personalidad, energía y frescura que les ha convertido en una de las bandas emergentes con mayor proyección del momento. Tras su paso por La Graciosa, el grupo pondrá rumbo al Mad Cool Festival.

La programación se completó con un taller impulsado por la Fundación Líneas Romero, en el que pequeños y mayores participaron en la creación colectiva de una sombrera graciosera --el sombrero tradicional de la isla-- elaborada a partir de residuos plásticos recogidos y otros materiales reutilizados.

APUESTA POR LA SOSTENIBILIDAD

Con esta iniciativa, Sonidos Líquidos quiso volver a poner de manifiesto que la sostenibilidad también se construye "a través de la cultura, el conocimiento y la implicación de la comunidad".

Para su director, Neftalí Acosta, el festival es "mucho más que un cartel de artistas" y constituye "una herramienta para poner en valor Lanzarote; su territorio, su paisaje, su historia, su patrimonio y su producto local, atrayendo a un visitante que quiera descubrirlo desde el respeto".

"Incorporar La Graciosa era un paso natural dentro de esa filosofía. Y hacerlo de la mano de la Fundación Líneas Romero y del Geoparque Mundial UNESCO de Lanzarote y Archipiélago Chinijo nos ha permitido construir una experiencia que va mucho más allá de la música, acercando al público la extraordinaria riqueza natural y geológica de un entorno privilegiado, rodeado por una de las mayores reservas marinas de Europa", ha señalado.

MIRA YA A 2027

Este 'Belingueo' final simboliza el cierre de una edición que obligó a Sonidos Líquidos a afrontar una de las decisiones más difíciles de su historia: cancelar el evento principal --previsto en la Geria el 6 de junio-- por motivos de seguridad ante las adversas condiciones meteorológicas por fuertes vientos.

Superado ese capítulo, el festival vuelve a mirar hacia adelante y da comienzo a una nueva etapa con la vista puesta en el 5 de junio de 2027, fecha en la que volverá a encontrarse con su público en Lanzarote. Las entradas para esa cita ya están disponibles.

Sonidos Líquidos está organizado por Arenao Producciones con el patrocinio del Cabildo de Lanzarote, Turismo de Islas Canarias, SPEL-Turismo Lanzarote bajo su marca de producto Lanzarote Music Festivals, Centros de Arte, Cultura y Turismo, Ayuntamiento de Yaiza, Consejo Regulador de la D.O. Vinos de Lanzarote y Lava Live Fest. El festival está financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU.