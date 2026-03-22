Finaliza este domingo la situación de prealerta por nevadas en cumbres de Tenerife

Nevada registrada en el Parque Nacional del Teide con la llegada de la borrasca 'Therese' - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha finalizado la prealerta por nevadas en cumbres de Tenerife, en concreto por encima de los 2.000 metros sobre el nivel del mar, a partir de las 12.00 horas de este domingo.

Esta decisión se toma teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA), según ha precisado el departamento regional en una nota.

Asimismo, al haber terminado las condiciones meteorológicas que justificaron la declaración de prealerta por nevadas, se ha dado por finalizada la situación.