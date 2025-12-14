Finaliza la prealerta por tormentas y lluvias en Lanzarote y Fuerteventura

Finalización de alerta por tormentas y lluvias en Lanzarote y Fuerteventura - GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha dado por finalizada la situación de prealerta por tormentas y lluvias en las islas de Fuerteventura y Lanzarote a partir de las 17.00 horas de este domingo, 14 de diciembre.

Esta decisión se adopta atendiendo a la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

Señalan que tras haber terminado las condiciones meteorológicas que justificaron la declaración de la situación de prealerta por tormentas y lluvias, se da por finalizada la misma.