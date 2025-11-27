La firma de hipotecas en Canarias crece un 0,2% en septiembre, hasta las 1.289 operaciones

Archivo - Hipotecas, llaves, vivienda - ATLANTIC AMBIENCE - HIPOTECAS.ME - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en Canarias ha subido un 0,2% en septiembre respecto al mismo mes del año anterior (frente a una subida del 12,24% a nivel nacional), hasta sumar un total de 1.289 operaciones, si bien se ralentiza, con cero puntos menos que la tasa interanual registrada el mes anterior, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En Canarias se prestaron 192,38 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en septiembre, un 15,25% más del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas subió un 2,5%

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 1.722 hipotecas en el archipiélago, con un desembolso de capital de 271,67 millones de euros. De ellas, 67 fueron sobre fincas rústicas y 1.655 sobre urbanas.

Respecto a las 1.655 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en septiembre en Canarias, 1.289 fueron sobre viviendas; cuatro en solares y 362 en otro tipo.

Por su parte, el número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 10 y en 286 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 845 hipotecas con cambios en sus condiciones, 549 fueron por novación.

Por contra, se cancelaron 2.337 préstamos sobre fincas en Canarias. De ellas 1.759 correspondieron a viviendas, 58 a fincas rústicas, 498 a urbanas y 22 sobre solares.

DATOS POR CCAA

Por comunidades autónomas, la firma de hipotecas registró un aumento en todas las regiones con La Rioja (+33,87%), Murcia (+30,55%) y Cantabria (+27,30%) a la cabeza y Canarias (+0,16%), Castilla y León (+1,72%) y Andalucía (+6,34%) en el lado contrario.

En cuanto al importe prestado, aumentó en todas las comunidades con Cantabria (+57,56%), Murcia (+53,98%) y Asturias (+40,22%) anotando los mayores ascensos, y Canarias, (+15,25%), Castilla-La Mancha (+16,62%) y Baleares (+17,95%) en el lado contrario.

