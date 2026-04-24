La firma de hipotecas en Canarias vuelve a tasas positivas con una subida del 10,5% en febrero

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en Canarias en febrero ha aumentado un 10,5% respecto al mismo mes del año anterior (frente a una subida del 16,26% a nivel nacional), tras salir de tasas negativas y sumar un total de 1.359 operaciones.

Si se compara con el mes anterior, las hipotecas firmadas retroceden en la comunidad, con una caída del 6,7%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En Canarias se prestaron 212,57 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en febrero, un 24,35% más del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas subió un 4,9%

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 1.801 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 314,1 millones de euros. De ellas, 38 fueron sobre fincas rústicas y 1.763 sobre urbanas.

De las 1.763 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en febrero en Canarias, 1.359 fueron sobre viviendas; seis en solares y 398 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de ocho y en 83 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 437 hipotecas con cambios en sus condiciones, 346 fueron por novación.

Por contra, se cancelaron 1.947 préstamos sobre fincas en Canarias. De ellas 1.496 correspondieron a viviendas, 46 a fincas rústicas, 393 a urbanas y 12 sobre solares.

DATOS POR CCAA

Por comunidades autónomas, donde se comportó mejor el mercado de las hipotecas en comparación con el año anterior fue en Madrid (+36,87%), Castilla - La Mancha (+29,53%) y Andalucía (+24,70%), mientras que las comunidades que marcaron un peor registro fueron Extremadura seguida de País Vasco y La Rioja con caídas del 17,3%, 7,16% y 4,71%, respectivamente.

En cuanto al importe prestado, aumentó en todas las comunidades con Andalucía (+48,16%), Castilla-La Mancha (+44,75%) y Galicia (+41,10%) marcando los mejores registros, salvo en La Rioja, en donde se redujo un 1,24%.

Contenido multimedia:

Gráficos de la evolución de las hipotecas

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