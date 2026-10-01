Fiscal Superior de Canarias defiende medidas legislativas abordadas desde la "calma" para que "duren en el tiempo"

El nuevo fiscal superior de Canarias, Jaime Serrano-Jover González, entrega a la presidenta del Parlamento, Astrid Pérez, el documento que recoge la actividad de la Fiscalía durante 2025 - PARLAMENTO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Fiscal Superior de Canarias, Jaime Serrano-Jover González, ha señalado este jueves que las medidas o las reformas legislativas hay que hacerlas "con mucha tranquilidad", sobre todo si se pretende "que duren mucho tiempo" ante la salida reciente de los decretos de vivienda derivados del 'caso Maricarmen' y que esperan su próxima convalidación mañana en el Congreso.

En declaraciones a Europa Press, y con motivo de su visita al Parlamento para la entrega de la memoria anual de la Fiscalía, ha compartido la reflexión expresada por el presidente del TSJC, Juan Avello, de que "no es bueno legislar en caliente", ya que, ha dicho, "son necesarios los tiempos de pausa y los tiempos de reflexión", aunque ha entendido la urgencia de actuar y buscar alternativas legislativas ante "un problema que preocupa mucho" a la sociedad.

"Las medidas o las reformas legislativas hay que hacerlas con mucho tranquilidad, sobre todo si se pretende que duren mucho en el tiempo y también para evitar que estemos reformando a cada momento", ha señalado Serrano-Jover, que ha defendido la importancia de que predominen "los tiempos de pausa y de reflexión" en la actualidad.

ENTREGA DE MEMORIA

El Fiscal Superior de Canarias se ha reunido este jueves con la presidenta del Parlamento para hacerle entrega de la memoria anual, una radiografía que visibilizaría la "evolución" de los datos criminalísticos en la comunidad autónoma vinculados a la Fiscalía durante la anualidad de 2025.

En una nota, Astrid Pérez ha puesto en valor la utilidad de la Memoria como fuente de información para conocer la evolución de diferentes aspectos de la realidad social y judicial de las islas.

"La Memoria de la Fiscalía es una buena muestra de lo que ocurre en Canarias cada año. Sus datos nos permiten conocer con bastante precisión determinadas realidades de nuestras islas y disponer de elementos que ayudan a las instituciones a analizar los problemas y afrontar los retos que tenemos por delante", ha señalado Pérez.

La entrega de este documento se enmarca en la relación institucional entre la Fiscalía y el Parlamento de Canarias y contribuye a facilitar a la Cámara autonómica información sobre la actividad del Ministerio Fiscal y la evolución de la realidad judicial y de la criminalidad en las islas.

LA JUSTICIA EN CANARIAS

Serrano-Jover ha resaltado que Canarias sea, por séptimo año consecutivo, la comunidad autónoma con mayor índice de litiogisidad, al mismo tiempo que el trabajo medio de los jueces exceda el 16% respecto al resto. "Cada vez, los jueces trabajan más, los fiscales trabajamos más, pero, sin embargo, sigue aumentando la litigiosidad".

El fiscal Superior de Canarias ha incidido en las múltiples causas que generarían actualmente una sobrecarga en los juzgados de las islas, entre ellos la falta de plazas. En ese sentido, ha defendido la importancia de emprender reformas legislativas para mejorar la atención al ciudadano por parte de la Justicia, y esta sea "más eficaz y más rápida", además de que se potencie la mediación, la inversión, y el expediente electrónico para reducir los tiempos de espera.

DERECHO A LA VIVIENDA

Preguntado por la capacidad de maniobra de la Fiscalía frente a la defensa del derecho de una vivienda digna, ahora presente en numerosos actos de protesta por todo el país, ha señalado que las competencias de la Fiscalía en la materia "son muy reducidas", ya que su intervención se limita a los hechos que sean constitutivos de delitos expresamente tipificados en el ordenamiento jurídico.

"En la medida que se vayan incorporando medidas legislativas y estas tengan una incidencia en el derecho penal, estaremos ahí para defenderlas porque, además, estamos sujetos al imperio de la ley y a la defensa de los derechos de los ciudadanos", ha añadido.

Serrano-Jover González ocupa el cargo de Fiscal Superior de Canarias desde junio de 2026, tras suceder a María Farnés Martínez. El encuentro de este jueves en el Parlamento de Canarias habría permitido abordar, desde el ámbito institucional, los principales contenidos de un documento que ofrece una visión global de la actividad desarrollada por la Fiscalía en Canarias durante el pasado año.