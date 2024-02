Franquis (PSOE) cree que CC y PP no quieren "una investigación de verdad" sobre mascarillas sino crear "mucho ruido"

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Sebastián Franquis, ha dicho este miércoles que CC y PP, que han solicitado en el Parlamento abrir una comisión de investigación sobre los contratos sanitarios de la pasada Legislatura, no quieren "una investigación de verdad" sino generar "mucho ruido".

En una declaración difundida por la formación ha confirmado que los socialistas no van a poner "obstáculos" a la propuesta y se ha preguntado, en el caso concreto de los populares, "qué interés tienen en hacerlo en Canarias y no en Madrid", donde ya han anunciado que no apoyarán una comisión integral sobre todas las administraciones públicas. "¿Por qué se niegan a que sean investigados sus responsables políticos?", ha indicado.

En cuanto a los asuntos que afectan concretamente a Canarias ha relatado que "se han estado investigando en sede judicial y también por la policía" y ha quedado "absolutamente claro", incluso por parte de los órganos de control del Parlamento.

Asimismo ha dicho que el PP "no va a dar ninguna lección" al PSOE de como "combatir la corrupción" pues lo que ha hecho es "tapar, destruir pruebas y utilizar los mecanismos del Estado, a la policía y otros ámbitos, para precisamente ocultar y criticar todos los ámbitos de la corrupción".

En cambio, los socialistas, "con Pedro Sánchez a la cabeza", han llegado al Gobierno para "desterrar la corrupción" en este país.

"El señor Feijóo ha llegado al Partido Popular precisamente para lo contrario, para ocultar, para esconder todo lo que le afecta al Partido Popular sobre la corrupción", ha señalado.